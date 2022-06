Entre la fama y la infamia solo hay unas letras de diferencia y el peso de esto lo está sintiendo Ezra Miller. Alguna vez una ascendente estrella de cine y un ícono de la comunidad LGBTI+, la imagen del actor no binario de 29 años se ha visto mancillada en tiempos recientes por una serie de choques con la ley que han incluido denuncias de agresión física y hasta acusaciones de corrupción de menores.

La caída en desgracia del intérprete ha causado sorpresa incluso en una industria acostumbrada a inesperados cambios de fortuna como lo es Hollywood, y ahora Miller se está volviendo rápidamente ‘radioactivo’ para los estudios que antes codiciaban ponerlo en sus filmes. Según reportes, Warner Bros. está particularmente preocupado, al haber unido su suerte con la del actor al ponerlo al frente de dos de sus principales franquicias como “Animales Fantásticos” y el Universo Extendido de DC (UEDC), esta última donde ocupa el importante papel de The Flash, héroe que apareció por primera vez en “Batman v. Superman” (2016) y que en el 2023 lanza su primera película protagónica. Hacemos aquí un recuento de la carrera del actor para entender cómo llegó hasta este punto.

El niño que movía al Sol

Ezra Matthew Miller nació el 30 de septiembre de 1992 en Wyckoff, Nueva Jersey, el hijo más joven del editor de libros Robert S. Miller y la bailarina moderna Marta Koch. Expuesto a las artes desde joven, Ezra se entrenó como cantante de ópera desde los seis años para superar un tartamudeo que tuvo desde infante.

Fue la ópera lo que motivó su primer acercamiento con las tablas cuando en 2001, a los ocho años, Ezra Miller participó en la puesta en escena de la ópera “White Raven” de la Metropolitan Opera, un “confuso y extraño cuento de creación” donde el joven intérprete hacía de un niño “que levantaba el Sol y hacía rotar a la Tierra”. En conversación con la New York Magazine, el actor describió la experiencia como “la más profunda inflada de ego que un niño de ocho años podría experimentar”. Miller siguió trabajando en el coro del Metropolitan Opera por dos años más, hasta que la pubertad causó su salida.

Después de unas breves apariciones en televisión, Ezra Miller tuvo su debut en la pantalla grande protagonizando el drama “Afterschool” en 2008, donde interpretó a un joven sádico obsesionado con las cámaras quien filma accidentalmente la muerte de dos compañeras de colegio. La experiencia, que incluyó un viaje al Festival de Cannes, fue transformadora para Miller, quien abandonó sus estudios a los 16 años para dedicarse de lleno a la actuación.

En su primer filme, Ezra Miller interpreta a un joven que graba la muerte de dos de sus compañeras de clase. (Foto: IFC Films)

Según reveló a la New York Magazine, la decisión fue tomada después de tener un sueño donde Ludwig van Beethoven se lamentaba de la calidad de sus cuatro primeras sinfonías, mientras que el propio Ezra lo animaba a escribir cinco más. “Creo que (el sueño) es sobre la responsabilidad de cada artista de hacer sacrificios y decisiones aparentemente irracionales para poder crear su pequeña piedra de trabajo para contribuir en el gran reino del arte que todos hemos construido por tanto tiempo”, consideró.

Lo que siguió fue una serie de apariciones en la televisión en el filme, incluyendo roles semirecurrentes en las series “Californication” y “Royal Pains”, así como papeles menores en películas como “City Island” (2009) o protagónicos en “Beware the Gonzo” (2010). Adicionalmente, en 2009 Miller formó la banda Sons of an Illustrious Father con sus amigos Josh Aubin y Lilah Larson, a quienes conoció durante su época escolar.

Pero no fue hasta la salida de “We Need to Talk About Kevin” en 2011 donde la estrella de Ezra Miller empezó a brillar realmente, con la cinta aclamada por la crítica tras su estreno en el Festival de Cannes. Continuando con su predilección hacia los personajes conflictuados, Miller interpreta en la película al epónimo Kevin, un psicótico adolescente quien asesina a varios de sus compañeros de escuela con un arco y flecha. La actriz Tilda Swinton interpreta a Eva, la madre de Kevin, quien a lo largo del filme recuerda las circunstancias que llevaron a la masacre.

"We Need to Talk About Kevin" fue el rol que catapultó a Ezra Miller al mayor reconocimiento en Hollywood. En la película interpreta al epónimo Kevin, un psicópata adolescente que asesina a varios de sus compañeros con un arco y flecha. (Foto: BBC Films)

La buena racha del actor continuó con el buen recibimiento de la cinta “The Perks of Being a Wallflower” en 2012, película que protagonizó junto a Emma Watson y Logan Lerman. La historia, basada en la novela del mismo nombre de Stephen Chbosky, presenta a Miller como Patrick Stewart, un adolescente gay quien junto a su hermanastra Sam (Watson) acepta en su grupo de amigos a un solitario estudiante de nombre Charlie (Lerman).

La película es notable en la carrera de Ezra Miller no solo porque puso al actor camino al estrellato, sino también porque durante la promoción del mismo declaró abiertamente su estatus como miembro de la comunidad LGBTI. “Soy ‘queer’. Tengo un montón de amigos realmente maravillosos que son de sexos y géneros muy diferentes”, aseguró a la revista Out. “Estoy muy enamorado de nadie en particular. He estado tratando de entender las relaciones, ¿sabes?”.

Fue también durante la filmación “The Perks of Being a Wallflower” que se hizo conocido el primer roce de Ezra Miller con la ley, luego de que durante una parada de tráfico policial le encontraran 20 gramos de marihuana. Aunque inicialmente fue acusado de posesión de drogas, Miller logró salir del incidente solo pagando una multa de US$600.

La fama llega en un flash

Ya una presencia importante en el cine independiente, Miller dió su primer paso a los ‘blockbusters’ cuando en octubre del 2014 fue elegido para interpretar a The Flash en el Universo Extendido de DC, un papel importante al ser este héroe con supervelocidad uno de los pilares mediante los que Warner Bros. buscaba combatir con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Ezra Miller protagonizará la película de "The Flash" programada para salir en el 2023. (Foto: Warner Bros.)

El anuncio no detuvo el resto de sus proyectos y entre 2014 y 2015, Ezra Miller participó en películas como el drama “Madame Bovary”, el thriller “The Stanford Prison Experiment” y la comedia “Trainwreck”. Por el lado musical, la banda de Miller, Sons of an Illustrious Father, lanzó su primer EP oficial titulado “Sons”, un disco bañado en temáticas LGBTI.

La carrera de Ezra Miller tomó un rumbo ‘mágico’ en agosto de 2015, cuando se anunció de que el actor formará parte del elenco de “Animales fantásticos”, franquicia de Warner Bros. con la que buscaban continuar el éxito de “Harry Potter”. Miller fue elegido para el papel de Credence Barebone, un misterioso joven que esconde un gran poder.

El 2016 fue un año ocupado para Ezra Miller, quien tuvo sus dos primeras apariciones como The Flash en las películas “Batman v. Superman” y “Suicide Squad”, así como su primera aparición como Credence Barebone en noviembre de ese año con el estreno de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”. Adicionalmente, en agosto de ese año el actor viajó a la Reserva india Standing Rock de Dakota del Norte para protestar por la construcción de un oleoducto por tierra protegida. Durante esta visita conoció a la activista Gibson (antes Tokata) Iron Eyes, entonces de 12 años, iniciando una conexión de años que en la actualidad han resultado en problemas con la ley para Ezra Miller.

Dos eventos notables ocurrieron para el intérprete en el 2017. En julio de ese año, un claramente intoxicado Ezra Miller besó a uno de sus fans durante el Comic Con de San Diego. El gesto, inesperado y sin el aparente consentimiento del receptor del ósculo, puede ser visto como un presagio de algunas más perturbadoras acciones que el actor tuvo posteriormente bajo la influencia del alcohol. En noviembre del mismo año, Miller volvió a encarnar a The Flash en el filme “Justice League”, una cinta tan olvidable y anodina que puede considerarse un crimen de diferente tipo.

Tras el estreno de “Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald” en noviembre del 2018, Ezra Miller pareció tomarse un descanso del cine, concentrándose en otros proyectos artísticos como su banda.

Fuera de control

Fue en este relativo silencio que los primeros reportes del comportamiento aparentemente violento del actor empezaron a surgir en los medios. El primer incidente ocurrió a inicios de abril del 2020, cuando se empezó a difundir por las redes sociales un video donde Ezra Miller aparentemente ahorca a una fan en un bar de Reikiavik, capital de Islandia.

En la ahora desaparecida grabación puede verse a un hombre identificado con Miller decirle a una joven “¿Quieres pelear? ¿Eso es lo que quieres hacer?” en aparente tono de broma. Luego de que la fan le sigue el juego y adopta una postura de pelea, la estrella de Hollywood procede a agarrarla del cuello y lanzarla contra el piso, para el horror de los presentes. El incidente, preludio a eventos futuros, fue pronto olvidado luego de que la joven del video declinara a denunciar al actor.

Lo que siguió fue un año y medio de aparente tranquilidad en la vida pública del actor, pero estos buenos tiempos pronto terminaron. Es así que el siguiente incidente ocurrió el 27 de enero del 2022, cuando Ezra Miller publicó en su cuenta de Instagram un video donde amenazaba a los miembros del Ku Klux Klan del pueblo de Beulaville en Carolina del Norte.

“Miren, si quieren morir, les sugiero que se maten con sus propias armas, ¿vale? De lo contrario sigan haciendo exactamente lo que hacen en este momento, ya saben de qué estoy hablando, y entonces ya lo haremos por ustedes, si eso es lo que quieren de verdad. Hablamos pronto, ¿sí? Adiós”, afirma en la grabación el actor. Hasta la fecha se desconoce qué motivó a Miller a publicar este video, que fue dado de baja poco después de su publicación.

Dos meses después, el 27 de marzo, Miller fue arrestado en la ciudad de Hilo, Hawái, acusado de alterar el orden público y acoso tras un incidente en un bar. Según fuentes policiales, el intérprete arrebató el micrófono a una mujer de 23 años que cantaba en el karaoke y más tarde se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos. Miller quedó en libertad luego de pagar una fianza de US$500.

El 29 de marzo, Ezra Miller volvió a los titulares luego de que se conociera que una pareja con la que había estado hospedándose durante una semana pidió una orden de alejamiento en su contra. Según la petición de la pareja, tras el incidente en el bar Miller los amenazó y robó algunas de sus pertenencias como pasaportes y billeteras. La orden de alejamiento fue concedida un día después, pero luego retirada por petición de la misma pareja a mediados de abril.

El comportamiento del actor no solo se convirtió en motivo de interés por los medios de espectáculo y la avalancha de malos titulares relacionados a Ezra Miller llevaron a que ejecutivos de Warner Bros. y DC tuvieran una reunión de emergencia el 30 de marzo para determinar el futuro de la estrella de cine en sus franquicias. Según informó la revista Rolling Stone, al finalizar la reunión se acordó ponerle pare a todos los futuros proyectos en los que trabajaba Miller, aunque la decisión no afectó el estreno de “The Flash”, programado para el 23 de junio de 2023.

Citando fuertes confidenciales, el reporte también reveló que durante la filmación de la mencionada película Miller tuvo frecuentes crisis, aunque aclarando que en ningún momento fue violento o levantó la voz. “A Ezra se le metía una idea en la cabeza y decía: ‘No sé lo que estoy haciendo’”, señaló la fuente a Rolling Stone.

Los problemas con la policía de Hawái continuaron para el actor y el 19 de abril el actor fue detenido nuevamente acusado de asalto en segundo grado. Según reportes policiales, el incidente ocurrió en una fiesta privada donde el actor, enfurecido por que se le pidió retirarse, arrojó una silla que golpeó a una mujer de 26 años, causándo un corte de media pulgada (1.2 cm aproximadamente) en su frente. Aunque el actor volvió a salir en libertad bajo fianza, se sabe que la policía continúa investigando el incidente.

Necesitamos hablar sobre Ezra

Las más graves acusaciones contra Ezra Miller surgieron en junio, cuando los padres de Gibson Iron Eyes solicitaron una orden de alejamiento contra el actor por su supuesto comportamiento controlador hacia el activista no binario de 18 años.

Chase Iron Eyes y Sara Jumping Eagle acusaron a Ezra Miller de “utilizar violencia, intimidación, amenazas, miedo, paranoia, delirios y drogas para mantener control sobre el adolescente” y afirman estar preocupados por la salud física y mental de Gibson. Señalan que el actor ofreció pagar los estudios de Gibson cuando tenía 16 años para crear “un sentimiento de deuda” con la familia y lo acusan de haber influenciado al joven para declararse no binario - antes se declaraba solo lesbiana - y abandonar sus estudios.

Por su parte, el propio Gibson habría respondido a las acusaciones mediante una cuenta de Instagram no verificada, clasificándolos de “transfobicos” y señalando que los pedidos de sus padres son un acto de “manipulación psicológica y emocional”, afirmando que abandonó los estudios por su propia volición para procesar la muerte de un amigo. Además, describió a su ‘camarada’ Ezra Miller como una fuente de “apoyo cariñoso y una protección inestimable” tras la reciente tragedia. Una audiencia sobre el caso está programada para el 12 de julio, pero la corte no ha podido localizar tanto a Miller como Gibson.

Por su parte, Miller respondió a la historia compartiendo memes en su ahora desaparecida cuenta de Instagram. Las imágenes, subidas en la red social el 15 de junio, contienen mensajes como “no me puedes tocar, estoy en otro universo” y afirmaciones de estar “protegido de las personas negativas y sus malos deseos”.

A esta caótica situación se le sumó un reporte publicado por The Daily Beast el 16 de junio en el que un niño no binario de 12 años y su madre se les fue concedida una orden de alejamiento temporal contra Ezra Miller luego de acusar al actor de amenazar a la familia y comportarse de manera inapropiada con el menor.

Según el testimonio de la mujer, quien prefirió no revelar su nombre ante la prensa, su primer encuentro con el actor ocurrió a través de un vecino en febrero de este año en la ciudad de Greenfield, Massachusetts, localidad que queda a aproximadamente 65 kilómetros del rancho donde vive Miller. La madre indicó que aunque inicialmente amigable, pronto empezó a sospechar de las intenciones de la estrella de Hollywood luego de que este se ofreciera a comprarle regalos a su niño, a pesar de rechazarlo en anteriores ocasiones.

“Me preguntaba por qué Ezra estaba aquí. Como que, ¿no tienes cosas de Hollywood que hacer? ¿No tienes películas para estrenarse?”, cuestionó la mujer a NBC News.

Con esto, Ezra Miller tiene problemas con la ley en Massachusetts, Hawái y Dakota del Norte, poniendo en tela de juicio si continuará participando en franquicias de Warner Bros. como “Animales fantásticos” y el Universo Extendido de DC, donde cumple papeles centrales. Peor aún, sus recientes acciones han dañado irremediablemente la imagen de una actor que una vez se creyó abriría el camino para el resto de personas no binarias y LGBTI en la industria del cine, un nuevo amanecer en Hollywood gracias, en parte, al niño que una vez levantó el Sol.