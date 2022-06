El actor Ezra Miller vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que los padres de una joven de 18 años lo acusaran ante una corte de comportamiento controlador y peligroso contra su hija, solicitando una orden de protección contra el intérprete de “The Flash”.

Según indicaron medios especializados como TMZ, el pedido vino de los padres de Tokata Iron Eyes, una joven activista que conoció al actor en 2016, durante una visita de Miller a la Reserva india Standing Rock de Dakota del Norte. Fue durante este viaje en que el actor, entonces de 23 años, habría iniciado una amistad con Tokata, entonces una niña de 12 años.

El testimonio de Chase Iron Eyes y Sara Jumping Eagle mantiene indicó que la relación continuó en años posteriores, con Tokata viajando a Londres en 2017 para visitar el estudio donde se filmó “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, película de la saga de Harry Potter donde Ezra Miller tiene un papel protagónico.

Los padres de Tokata acusan al actor de suplementar a su hija con alcohol y drogas, incluyendo LSD y marihuana. El efecto en la vida de la joven fue tanto, alegan ellos, que Tokata abandonó sus estudios en diciembre del 2021.

Durante una visita de sus padres a la casa de Miller en Vermont el pasado enero, los padres de Tokata señalaron que su hija no contaba con su licencia de conducir, tarjetas de crédito o llaves, lo que prevenía a la joven de realizar actividades independientes.

A pesar de que la joven fue llevada a su hogar, tres semanas después viajó a Nueva York para reunirse con Miller, viajando luego con el actor a Los Ángeles y Hawái, donde el actor recientemente ha sido el centro de varios problemas legales.

En su testimonio Chase Iron Eyes y Sara Jumping Eagle acusan a Ezra Miller de un comportamiento similar al de un culto y de “utilizar violencia, intimidación, amenazas, miedo, paranoia, delirios y drogas para mantener control sobre la adolescente Tokata”, afirmando estar preocupados por la salud física y mental de la joven. Además acusan al actor de convencer a Takota de identificarse como transexual, cuando antes se identificaba como gay.

EL OTRO LADO

Tokata utilizó las redes sociales para contestar las acusaciones de sus padres, señalando a Miller como un “compañero” que la ha ayudado en su vida y afirmando que es “un adulto que merece autoridad sobre su propio cuerpo”.

“Mi padre y sus acusaciones no tienen ningún peso y son francamente transfóbicas y se basan en la noción de que soy de alguna manera incapaz de tener un pensamiento coherente o de oponerme a las opiniones de mis propios familiares preocupados por mi bienestar. Ahora soy consciente de la gravedad de la manipulación emocional y psicológica que me hicieron soportar mientras estaba en casa de mis padres”, agregó.

La complicada situación hace poco por mejorar la imagen de Ezra Miller, quien en los últimos años ha estado en titulares por sus encuentros con la ley, incluyendo un reciente arresto a finales de marzo por alterar el orden público y acoso.

Esta mala publicidad ha hecho que Warner Bros., empresa dueña de franquicias como Harry Potter y DC Comics, cuestionar el futuro del actor en películas como “Fantastic Beasts” y “The Flash”, aunque por el momento el actor sigue protagonizando la cinta de superhéroes, programada para salir en 2023.