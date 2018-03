Facebook: Arnold Schwarzenegger impacta con foto de sus 16 años

Con el clásico hashtag #TBT (Throwback Thursday o Jueves de antaño), el actor Arnold Schwarzenegger compartió una fotografía en Facebook para recordar sus primeros años de competencias de fisicoculturismo.

El protagonista de la saga de "Terminator" publicó un par de fotos en un post de Facebook. En ambas se ve al actor en posiciones de tensión muscular propias de quien va a un concurso. Como se sabe, además de su carrera actoral, Schwarzenegger es famoso por ostentar los títulos de Mr. Universo y ser campeón siete veces en Mister Olympia entre 1970 y 1980.



"Cuando tenía 16 años, antes de competir", dice el texto que acompaña a la imagen en Facebook. Actualmente, Schwarzenegger se encuentra totalmente alejado de este tipo de concursos.

La fotografía desató una ola de comentarios en Facebook. De los cuales la mayoría eran de admiración e inspiración. "Hola Arnold, te digo desde 1970, tu siempre has sido una inspiración para mi", escribió un usuario.

Pero el comentario que más 'likes' se llevó en este post de Facebook fue el de una usuaria que admite haber trabajado junto al actor en una de las producciones que protagonizó. "Trabajé contigo en la película 'Junior'. No tenía pesas en ese momento. Ahora que tengo 60 años, estoy totalmente enganchada. Me siento 100 veces mejor y más fuerte. Ahora me inspiras", escribió Virginia Travers.