Facebook: Javier Bardem dio contundente respuesta a pregunta considerada machista

El actor español Javier Bardem se negó a responder una pregunta que consideró "mal gusto" e involucraba a su esposa, la también actriz Penélope Cruz. Mira lo ocurrido en Facebook.

Mientras brindaba una conferencia de prensa en el Festival de Cannes, el actor nacido en la localidad de Gran Canaria fue consultado por el chileno Gonzalo Feito.

"¿Cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajar con su mujer?", le preguntaron a Javier Bardem según puede verse en el clip del fanpage de RTVE.

Tras efectuar una sonrisa de molestia, el esposo de Penélope Cruz respondió de forma contundente: "La pregunta es de un pésimo gusto".

La reacción de Javier Bardem ante el reportero del programa "Caiga quien caiga" motivó aplausos de los presentes en la sala de prensa de Cannes.

SE DEFIENDE

En su cuenta personal de Twitter, el reportero que desató la incomodidad de Javier Bardem se defendió alegando que intentó solo "piropear" al español pero este no le entendió.

"No soy para nada machista, soy un feminista declarado. La pregunta fue un un piropo para el actor Obviamente no lo entendió así. ¡Estoy a favor de todos las reivindicaciones de los derechos de las mujer y así lo he expresado en mi circulo cercano y externamente!", escribió

"No soy para nada machista, soy un feminista declarado. La pregunta fue un un piropo para el actor Obviamente no lo entendió así. Estoy a favor de todos las reivindicaciones de los derechos de las mujer y así lo he expresado en mi circulo cercano y externamente! — gonzalo feito rosse (@gonzalofeito) 10 de mayo de 2018

Cabe indicar que Javier Bardem mantiene una relación con Penélope Cruz desde el año 2010. La pareja ha coincidido en más de una película.

El clip de la situación entre el actor y el reportero chileno se ha expandido rápidamente no solo en Facebook sino también en Twitter e Instagram.