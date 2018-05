Facebook: radio en Detroit veta música de Kanye West tras opinión sobre la esclavitud

Dos locutores de la emisora radial The Bounce (en Detroit) rechazaron emitir más canciones del famoso rapero estadounidense Kanye West tras las polémicas declaraciones que este dio sobre la esclavitud en el set del portal TMZ. Lo ocurrido está en Facebook.

Bajo el hashtag #MuteKanye (Silencio a Kanye), BiGG y Shay Shay lamentaron nuevamente las palabras del esposo de Kim Kardashian.

"Sentimos que Kanye ha ido demasiado lejos con su última declaración diciendo que 'la esclavitud es una elección'. Esto se terminó. No queremos escuchar más a Kanye West en nuestro programa. Ya no queremos hablar de él. Así que estamos tomando la posición de no programar más sus canciones. Simplemente nos rehusamos a darle una plataforma", dice el post del Facebook oficial del programa radial original de Detroit.

En un polémico video grabado en las instalaciones de la plataforma de noticias TMZ el rapero y productor musical Kanye West opinó en torno a la esclavitud a lo largo de cuatro siglos, obviando los abusos cometidos contra las víctimas.

"Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Eso parece más una elección", afirmó. A partir de entonces, el mediático personaje fue blanco de duras críticas de comunidades afroamericanas y de defensa a los derechos humanos.

Las declaraciones del rapero padre de tres niños llegaron días después de su polémica defensa al personaje de Donald Trump. "Lo quiero mucho", llegaría a decir.

El video con la opinión de los locutores tiene más de seis mil reproducciones en Facebook.