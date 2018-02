Facebook: Scott Baio responde a actriz de "Baywatch" que lo acusó de violación

Scott Baio, actor de "Charles in Charge", contó en "Good Morning America" que no abusó sexualmente de Nicole Eggert, actriz 11 años menor que él. El actor dio sus descargos en el conocido programa así como también en su cuenta de Facebook.

Eggert, que en la víspera había acusado a Baio de abusar de ella cuando era menor de edad, dio estas declaraciones al programa "Megyn Kelly Today". Sin embargo Baio no demoró en responder

"I will appear in the 1st hour on ABC’s Good Morning America from NYC tomorrow to answer Nicole Eggert’s false charges with evidence & facts".



"Estaré a primera hora en Good Morning America de ABC para responder a las falsas acusaciones de Nicole Eggerts con evidencias y pruebas", indicó el actor.

En el programa Baio indicó que estas acusaciones tienen que parar por el bien de su esposa y de su hija de 10 años. Además, declaró que su hija "no necesita estar oyendo esto en su escuela".

Baio agregó que si se llegó a consumar el acto sexual con Eggert, pero que este se dio cuando la actriz ya era mayor de edad. Según cuenta Scott Baio, su compañera le pidió que sea su primera pareja porque ella ya había iniciado una relación y no quería lucir "como una novata".

Sobre las posibles acciones legales que Nicole Eggert pueda tomar, Baio indicó que no teme. "¿Por qué tendría que preocuparme por algo que no hice?", indicó el actor protagonista de "Charles in Charge".