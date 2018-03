Facebook: Will Smith tuvo "cita" con robot Sophie y este fue el resultado | VIDEO

La interacción entre un robot manejado por inteligencia artificial y el actor estadounidense Will Smith llama la atención de los usuarios de la red social Facebook.

El protagonista de la recordada serie "El príncipe del rap" compartió con sus miles de seguidores un clip que muestra cómo él intenta mostrarse coqueto con Sophia, mientras que ella lo rechaza de forma sutil en más de una ocasión.

La robot Sophia es un aparato guiado por inteligencia artificial, desarrollado por Hanson Robotics de Hong Kong y activado en abril del año 2015.

"Me gustan los robots", dice Will Smith en una parte a su particular interlocutora.

"He escuchado tus canciones y no son lo mío", le responden.

En otra parte del clip que ya circula en Facebook y YouTube Sophia es aún más contundente, diciéndole lo siguiente a Will Smith:

"Creo que podemos ser amigos. Pasemos un tiempo y conozcámonos mejor durante un tiempo. Ahora estás en mi lista de amigos", concluye para pesar del estadounidense.

Will Smith coqueto con la robo Sophia

Como se recuerda, Will Smith protagonizó "Yo, Robot", una película en la que debió enfrentarse a una serie de robots sin control.

En la parte final del clip que circula en Facebook y YouTube Will Smith bromea diciendo que Sophia no lo besó porque "aún falta que trabajen ciertas cosas con ella".

"Nos volveremos a encontrar", concluye el famoso artista.