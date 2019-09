"Friends": los excesos que casi terminan con la vida de Matthew Perry

Para quienes siguieron la historia de "Friends" durante sus diez temporadas, un detalle que llamaba mucho la atención conforme transcurrían los capítulos, era el drástico cambio físico que mostraba Chandler Bing, el personaje interpretado por Matthew Perry. Y es que la metamorfosis del actor era tan notoria que ya se tornaba preocupante entre los seguidores de la serie.

¿La razón? La adicción que le generó al actor, el consumo de Vicodín a raíz de un accidente de esquí acuático.

"Con estas pastillas me sentía mejor de lo que me había sentido toda mi vida y me volví adicto a las pastillas y el alcohol y no podía parar", declaró el actor en 2015 quien también reveló que fue en 1997, durante la tercera temporada de "Friends", cuando ingresó por primera vez a rehabilitación.

Perry admitió también que durante esta época llegó a beber un par de botellas de vodka y treinta pastillas de Vicodin al día.

Los problemas para el actor continuarían en los siguientes años y es en mayo de 2000 cuando debe ser hospitalizado nuevamente debido a una pancreatitis.

El actor comenzó a mostrar síntomas de recuperación recién a principios de 2001 y es cuando acude a la ayuda de sus padres.

"Estaba metido en un problema muy gordo; mi vida era un infierno", cuenta. Sus padres lo llevaron a un centro de desintoxicación, donde estuvo dos meses y medio y podría decirse que fue recién a partir de entonces que el actor logró escapar del infierno en que se encontraba a pesar del gran éxito de la serie.

"Gracias a Friends, tenía una razón para levantarme por las mañanas, ir a trabajar. Grabamos 237 episodios, y no falté a ni uno". Aunque luego volviera a casa y se encerrara en baño con dos toallas. una para limpiar el vómito y otra para las lágrimas", reveló.

RECUPERADO Y ENCASILLADO

El actor, que este 19 de agosto cumple 50 años, reveló también que a pesar de su temido pasado, le molesta que la gente crea que no tiene nuevo que mostrar.

"Estoy un poco harto de que la gente siempre hable de lo mismo", afirmó. "¿Que si lo echo en falta? Lo que echo en falta es poder beber sin que luego haya consecuencias. Pero está claro que no quiero volver a sufrir esas consecuencias", agregó.

En junio de 2015, la organización Phoenix House, encargada del tratamiento sobre adicciones a este tipo de sustancias, le otorgó un premio al actor por superar sus adicciones.

"Soy un alcohólico galardonado, no debería recibir un premio", declaró el actor quien también aseguró que este tipo de adicciones pueden superarse siempre que haya voluntad por parte del paciente.

Millonario gracias a Chandler Bing, podría decirse que Matthew Perry no necesita trabajar por dinero pero sí por una necesidad de hacer algo, interés que dista mucho del dinero y la fama.

El último trabajo televisivo en que destacó el actor fue en la miniserie "The Kennedys After Camelot", en 2017. Perry dio vida al hermano del presidente estadounidense.

Inmerso actualmente en el teatro, el actor estuvo representando hasta mayo pasado la obra "The end of longing" en Londres. Una historia, escrita por él mismo, que mezcla el humor y el drama y en la que enfrenta a varios de los demonios que el actor vivió con el alcohol.

"Necesitaba escribir esta obra. No me costó nada hacerlo; en diez días la liquidé. Necesitaba proyectar ciertas cosas que tenían que ver con mi vida", declaró.

En cuando a su vida sentimental, Perry declaró una vez: "Mi sueño es encontrar a la mujer de mi vida y tener hijos. Ser buen padre y esposo", sin embargo, hasta ahora es un pendiente que el actor que el actor no ha logrado así como su propósito de hacer una carrera como actor de cine.

"Cuando llevas diez años encarnando a un personaje como Chandler, al final quieres hacer otras cosas. Me decía a mí mismo que iba a convertirme en una estrella del cine. Pero las cosas no fueron tan sencillas".

Consultado por la revista XL semanal, sobre qué piensa del hombre que fue, el actor respondió: "Sigue cayéndome bien. Era buena gente y nunca tenía mala intención. Sencillamente estaba perdido. Dicen que las personas no cambian, pero yo no lo veo así. No hay por qué tener los mismos problemas toda la vida", afirmó el actor.