Gal Gadot acompañó a Chris Pine en estreno de nueva serie de TV | FOTOS

La actriz y modelo israelí Gal Gadot sigue sorprendiendo a todos con su belleza y elegancia. En esta oportunidad, la protagonista de "Wonder Woman" se robó las miradas de todos en el estreno de la nueva serie de Chris Pine para TNT, "I Am The Nigth", en Los Ángeles, California.

La actriz Gal Gadot lució un elegante y ceñido enterizo negro que resaltaba su imagen mientras desfilaba por la alfombra roja del Harmony Gold Theatre.

De esta manera, Gal Gadot posó para el lente de la prensa con este cómodo atuendo y se mostró muy contenta de acompañar a Patty Jenkins, directora de "Wonder Woman", y su compañero de reparto Chris Pine en este nuevo proyecto.

Mientras que Gal Gadot optó por un enterizo negro, Jenkins decidió utilizar un vestido cerrado en el mismo color y con mangas de campana.

La actriz Gal Gadot al lado de Patty Jenkins. (Foto: AFP) La actriz Gal Gadot al lado de Patty Jenkins. (Foto: AFP)

Antes de la gala, la actriz de 33 años mostró los preparativos para asistir a la ceremonia de estreno de la producción de sus amigos.

"Preparándome para el estreno de 'I Am The Night' y para apoyar a mi hermana del alma Patty, a su esposo Sam y a mi hermano de otra madre, Chris ¡Emocionada por ustedes!", escribió Gal Gadot en una fotografía compartida en Instagram.