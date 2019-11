Emilia Clarke, actriz que saltó a la fama por interpretar a Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”, acaba de manifestar que fue presionada para hacer escenas de desnudos en el programa de HBO.

"Tuve varias discusiones. Por ejemplo, les decía que la sábana no me cubría todo el cuerpo y ellos contestaban: 'No querrás decepcionar a tus seguidores de Game of Thrones", contó el lunes a una entrevista con el programa de podcast Armchair Expert, presentado por el actor Dax Shepard.

Como se recuerda, Emilia Clarke participó en la serie cuando tenía 22 años. La actriz indicó que comenzó en el mundo de espectáculo siendo muy ingenua. "Ahora soy más sabia y sé con qué cosas me siento más cómoda", señaló.

La británica manifestó que la primera temporada fue "abrumadora" y el estrés la llevó a refugiarse en el alcohol. "Todo lo que necesito es vodka, una iluminación favorecedora y estoy lista", dijo la actriz a The Sun en el 2016.

Clarke reveló que los desnudos no estaban contemplados en el contrato, pero al leer el guion descubrió que su personaje tenía escenas donde debía desnudarse.

“Acepté el trabajo y después ellos me mandaron los guiones. Al leerlos fue como: ‘Oh, aquí está la trampa’”. La actriz no conversó con los responsables del programa y decidió seguir adelante con el proyecto. “Acababa de salir de la escuela de teatro y lo asumí como un trabajo. Si estaba en el guion, entonces era claramente necesario.”

Pese a lo vivido, Clarke no se arrepiente de nada: “La gente me pregunta lo del desnudo siempre. Pero la respuesta corta es 'no, no cambiaría nada.”