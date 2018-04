George Clooney y su esposa Amal compartieron sobre su nueva vida e hijos en entrevista para la edición de mayo de la revista Vogue. Amal Clooney, abogada especializada en derechos humanos internacionales, será próxima portada de la famosa publicación.

Ambos, que en junio pasado se convirtieron en padres de gemelos, contaron sobre las primeras palabras de sus pequeños. "Hemos recibido algunos 'mamás' y 'papás'", narró Amal, "George tuvo mucho cuidado de asegurarse que 'mamá' fuera la primera palabra".

Implacable abogada y activista, Amal Clooney es también defensora de la libertad de expresión y la seguridad de las mujeres. "Ella es la profesional y yo soy el aficionado", explica George entusiasmado por su esposa, "veo a alguien en total uso de sus habilidades haciendo su trabajo mejor que cualquier persona que haya visto."

El actor recordó cómo se conocieron en su casa de Lago de Como en Italia y comenzaron a salir. "Por supuesto que era hermosa", contó, "pero también pensé que era fascinante y brillante. Su vida era increíblemente emocionante, los casos que tomaba y el trabajo sobrehumano que hacía. Fui absorbido por ella desde que la vi".

Amal reveló "esperaba que pudiera existir amor arrollador que no requiriera de decisiones difíciles", y que llegó cuando no lo buscaba. "Es aquello en la vida que creo más impacta en la felicidad, y sobre lo que menos control tienes", expresó, "'¿conocerás a esta persona?' tenía 35 cuando lo hice. No era obvio que iba a pasarme a mí y no estaba dispuesta o emocionada por la idea de casarme o tener una familia en ausencia de eso".

George Clooney, quien antes estuvo casado con la actriz Talia Balsam, añadió "si sabes algo de mi loca vida, sabes que yo me había comprometido a la idea de nunca casarme de nuevo". "Pero comencé a salir con Amal, e inmediatamente supe que algo era diferente", describió el actor.

Para él, se hizo todo claro en un safari juntos en Africa. "Algunas jirafas se acercaron a ella", narró, "solo aparecieron de la nada. Tomé una foto de ella, y estaba sonriente. Le dije a mi amigo Ben 'sabes, creo que debería pedirle que se case conmigo'. Y Ben dijo 'creo que esa es una buena idea'".

Amal Clooney suele ser elogiada por su impecable vestuario, y sobre ello expresó: "odio la idea de que, como ser humano, de alguna forma debas de ser encerrado en una caja". "No hay motivo para que los abogados no puedan ser divertidos, o que las actrices no puedan ser serias", finalizó.