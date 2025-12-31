La reciente concesión de la ciudadanía francesa al actor estadounidense George Clooney, su esposa Amal y sus hijos, ha desatado una controversia en el seno del Gobierno francés.

Y es que, la ministra delegada del Interior, Marie-Pierre Vedrenne, cuestionó este miércoles el mensaje dado con la nacionalización, contrastando la facilidad del proceso para la estrella de Hollywood con el endurecimiento de los requisitos para el resto de los inmigrantes.

George Clooney | (Foto: Netflix)

El debate surge tras la publicación del decreto de naturalización el pasado sábado en el Diario Oficial. Durante una entrevista en la radio pública France Info, Vedrenne reconoció sentir orgullo por el interés del actor, pero matizó su postura con dureza técnica.

“Que George Clooney solicite la naturalización es algo de lo que puedo estar muy orgullosa. Sin embargo, no es el mensaje correcto el que se está transmitiendo. Es una cuestión de equidad”, afirmó la ministra delegada.

El factor lingüístico y el “doble rasero”

La crítica de Vedrenne se centra en las competencias lingüísticas de Clooney, de 64 años, quien admitió recientemente en la emisora RTL que su nivel de francés sigue siendo deficiente a pesar de haber tomado “400 días de clases”.

Según la ministra, esta situación genera una sensación de “doble rasero”, especialmente en un contexto donde el Estado francés se prepara para elevar considerablemente la exigencia de las pruebas de idioma para los solicitantes extranjeros.

Por el contrario, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, se pronunció en respaldo de esta medida, asegurando que no existe trato de favor y que se trata de una “decisión de la autoridad pública” plenamente justificada.

MÁS INFORMACIÓN: George Clooney protagonizará la primera obra de Broadway transmitida en vivo por televisión

¿El Estado francés está dividido respecto a la nacionalización de Clooney?

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores defendieron la legalidad de esta medida, señalando que la familia Clooney cumple con los supuestos de la ley que permite naturalizar a extranjeros francófonos.

“Los esposos Clooney acreditan una residencia permanente en Francia y contribuyen por su destacada labor a la influencia internacional y al prestigio cultural del país”, detalló la cancillería en un comunicado.

La administración destacó el “liderazgo mundial” de Clooney en el cine y la trayectoria de Amal Alamuddin Clooney como abogada de renombre que colabora con instituciones internacionales en suelo francés.

La pareja posee desde 2021 una propiedad y un viñedo en Brignoles, al sureste del país, residencia que el propio actor calificó como “el lugar más feliz para nosotros”.

*Con información de AFP