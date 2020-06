Decenas de ciudades en Estados Unidos se han levantado en protestas como una forma de manifestarse por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense que falleció bajo custodia policial el lunes pasado. Diversas celebridades mostraron su indignación en sus redes sociales por este hecho, otras como Ariana Grande y Halsey decidieron acompañar a los ciudadanos en estas marchas.

Fueron casi 50 ciudad al rededor de todo Estados Unido que se sumaron a las protestas y en más de una decena de estados las autoridades impusieron toques de queda. La mayoría de las protestas comenzaron de forma pacífica, y se mantuvieron así. Sin embargo, algunas tuvieron enfrentamientos e incendios.

La estrella pop Ariana Grande fue vista entre los protestantes con un cartel que decía “Black Lives Matter”. Muchos de los manifestantes fotografiaron a la cantante estadounidense caminando por las calles de Los Ángeles para exigir justicia por George Floyd.

La cantante estadounidense Halsey compartió en sus redes sociales diferentes videos de la protesta del día del día domingo en la ciudad de Los Ángeles en California. Sus fans le pidieron que se cuidara mucho, pues muchos policías estaban ejerciendo el uso de la fuerza y otros artículos para dispersar a los manifestantes.





La pareja Shawn Mendes y Camila Cabello también se unieron a las manifestaciones, y salieron a marchar a de forma pacífica. Fueron fotografiados mientras se desplazaban por las calles de Miami.

Shawn Mendes X Camila Cabello today at protest in Miami❤️.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/JcFm0EEoTk — 𝐬𝐞𝐛 ~1𝐃 ~ (@sebastiaanMalik) June 1, 2020

La estrella Madison Beer también unió a las protestas. “Fui rociada con gas lacrimógeno y no puedo respirar, por favor si estás por Santa Monica por favor vete a casa”, dijo la cantante en un video compartido en su cuenta de Instagram durante la manifestación.

“Fui rociada con gas lacrimógeno y no puedo respirar, por favor si estás por Santa Monica por favor vete a casa” estas son las palabras de un vivo súper cortito que ha hecho madison beer, esta situación da miedo #BlackLivesMatters pic.twitter.com/GRFIUaOGLa — Meryposa 🔮 🏳️‍🌈 (@powerftmila) May 31, 2020

Otras de las celebridades vistas en las calles de Los Ángeles, fueron Ross Lynch y Jaz Sinclair, actores de la serie de Netflix “El oscuro mundo de Sabrina” aparecieron con un cartel con el texto: “Black Lives Have Always Mattered”. Sus fans han compartido las fotografías en redes y han celebrado la actitud de los jóvenes actores.

Lana del Rey, Tinashe, Lauren Jauregui, Melanie Martinez y Machine Gun Kelly, son algunas de las celebridades que se unieron a las manifestaciones en las calles.

Si bien la cantante Beyoncé no salió a las calles se manifestó mediante su cuenta de Instagram. “Estamos rotos e indignados. No podemos normalizar este dolor. No estoy hablando solo en nombre de la gente de color. Seas blanco, negro, marrón o cualquier color entremedias, estoy segura de que te sientes desesperanzado por el racismo que está sucediendo en EE.UU. ahora mismo”, agregó la responsable de “Freedom”.

“Ha habido demasiadas ocasiones en las que hemos visto estos asesinatos violentos sin consecuencias. Sí, a alguien se le han presentado cargos, pero aún no se ha hecho justicia”, agregó Beyonce en referencia a las acusaciones de asesinato en tercer grado y homicidio imprudente presentados contra Derek Chauvin, el presunto responsable de la muerte de Floyd.

Esta no es la primera vez que algunas estrellas salen a las calles a protestar por causas justas. La actriz Jane Fonda ha sido llevada a la comisaria en varias ocasiones por salir a manifestarse en contra del cambio climático. El actor Joaquín Phoenix también ha sido visto en las calles en varias ocasiones para concientizar sobre el cambio climático y el trato a los animales, el actor y amigo Leonardo Dicaprio también se ha unido a esta lucha.