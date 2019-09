Georgie Henley: así se ve ahora la pequeña Lucy de "Las crónicas de Narnia"

De una épica a otra. Hace más de 14 años la actriz Georgie Henley se hizo conocida internacionalmente al participar como Lucy en la saga de "Las crónicas de Narnia", una adaptación de las novelas de C.S. Lewis que se estrenaron entre el 2005 y el 2010.

► Ana de Armas: cómo pasó de ser "la de El Internado" a Marilyn Monroe en 10 años

► Sophia Loren: un repaso de la carrera de 'la musa eterna'



Ahora la actriz británica de 24 años vuelve a las producciones fantasiosas luego de que se revelara que ella participará en la todavía sin título precuela de "Game of Thrones" que actualmente se está filmando en Irlanda del Norte y que está ambientada cinco mil años antes de los eventos de la serie original.

A pesar de que se hizo más conocida por su actuación en "Las crónicas de Narnia", Henley también ha participado en series de televisión como Jane Eyre (2006) y "The Spanish Princess" (2019). Además ha protagonizado películas como "Perfect Sisters", "The Sisterhood of Night" y "Access All Areas".

Paralelamente ha participado en varias puestas en escena como adaptaciones de "Play It Again, Sam", "The Penelopiad", "The Trojan Women", "Skylight" y "Angry".

Henley también ha incursionado en la dirección y la escritura con un cortometraje titulado "Tide".