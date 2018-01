La repentina partida de Mark Salling, hallado muerto alrededor esta mañana por aparente suicidio, ha generado en redes sociales una serie de reacciones encontradas entre los fans del actor, declarado culpable en octubre pasado de posesión de pornografía infantil.

El tono de las reacciones varía entre quienes muestran su tristeza por el fallecimiento del actor y quienes rechazan su figura por los delitos de los que el propio Salling se declaró culpable.

"Me da mucha pena y vergüenza la gente que se alegra por la muerte de Mark Salling. NADIE, repito, NADIE se merece la muerte"... "¿Por qué la gente está haciendo como que Mark Salling no era un pedófilo consignado?","A Puck lo voy a amar siempre, a Mark Salling no le tengo ni respeto", son algunos de los mensajes que se leen acerca de la muerte del actor que interpretó a Noah Puckerman en "Glee".

Mark Salling era un enfermo, sí, pero en su momento me pude sentir identificada con su personaje. Su interpretación de Sweet Caroline se volvió mi preferida en inglés. — Gabriela Estefanía (@GabrielaECA) 30 de enero de 2018

Sobre las reacciones de los ex compañeros de reparto de Salling en la ficción musical, hasta el momento ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto.

Naya Rivera, ex compañera de Mark Salling en Glee y su novia entre 2009 y 2012, declaró hace más de un año que no se sentía sorprendida por las acusaciones que pesaban en contra del actor.

"No puedo decir que quedé totalmente sorprendida, pero igual – WTF", dijo Naya. "La niñera de mi hijo me habló del tema cuando la historia salió a la luz. Entonces no tuve ninguna duda de que Dios realmente me acompañó a lo largo del camino", agregó.

Salling se declaró culpable en diciembre luego que las autoridades dijeron que una búsqueda en su computadora arrojó más de 50.000 imágenes pornográficas con menores. Iba a ser sentenciado el 7 de marzo, y los fiscales planeaban pedirle a un juez que lo enviara a prisión por entre cuatro y siete años.

Un agente de la ley que no estaba autorizado a hablar públicamente dijo que Salling fue hallado ahorcado en el barrio de Tujunga, en Los Ángeles. El oficial dijo que el deceso del actor está siendo investigado como un suicidio.

"Puedo confirmar que Mark Salling falleció temprano esta mañana", dijo el abogado del actor, Michael J. Proctor, en un correo electrónico a The Associated Press.

"Mark era una persona amable y amorosa, una persona de gran creatividad que estaba haciendo lo mejor posible por reparar algunos errores serios y errores de juicio", dijo Proctor, y agregó que la familia del actor solicitó respecto a su privacidad en estos momentos.

Proctor no reveló la causa de muerte de Salling.