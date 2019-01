Globos de Oro 2019: así fue la llegada de Ricky Martin a la alfombra roja

Ricky Martin hizo su arribo a la alfombra roja de los Globos de Oro 2019. El cantante de 47 años lo hizo en solitario, sin la compañía de su esposo, el artista plástico Jwan Yosef.

Recientemente, Martin dio a conocer la noticia del nacimiento de Lucia, su tercera hija.

"Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida", escribió el también actor en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que Ricky Martin es el único de los cuatro protagonistas de "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" en no ser nominado a los Globos de Oro 2019.

Darren Criss, Penélope Cruz y Édgar Ramírez fueron postulados a mejor actor y actriz de reparto en la serie que narra la vida y muerte del diseñador de moda italiano.