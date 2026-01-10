Golden Globes 2026: ¿Cómo ver la premiación en vivo desde Perú?

Este domingo 11 de enero se celebrará la 83.° edición de los Globos de Oro, premiando lo mejor del cine y la televisión estadounidense en el hotel Beverly Hilton, con la conducción de la comediante Nikki Glaser.

Por ese motivo, para los peruanos, la transmisión en vivo directo estará disponible tanto en señal de cable como en plataformas digitales, a partir de las 8 p. m. (hora peruana).

Así, en la televisión por cable, el canal TNT será el encargado de la señal oficial para toda Latinoamérica . Se puede sintonizar a través de operadores como Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

En cuanto al ‘streaming’, la plataforma Max (anteriormente HBO Max) emitirá la gala de forma simultánea para sus suscriptores. Asimismo, el servicio DGO (DirecTV GO) ofrecerá el evento online mediante el acceso a la señal de TNT en su parrilla.

A su vez, en los Estados Unidos, la cadena CBS mantiene los derechos de emisión televisiva, con Paramount+ como la opción autorizada para streaming.

Nikki Glaser conducirá los Golden Globes

La conducción estará a cargo de la comediante y actriz Nikki Glaser, quien asume el reto por segundo año consecutivo. Tras su debut en 2025, Glaser ha destacado por su sentido del humor ácido.

“No sabía lo difícil que sería escribirlo. Quería chistes que la gente en casa y en la sala pudieran entender; chistes graciosos, pero no demasiado crueles”, afirmó la presentadora.

Acompañando a Glaser, estarán figuras de Hollywood como George Clooney, Julia Roberts y Jennifer Garner, junto a celebridades como Snoop Dogg, Lalisa Manobal, Ayo Edebiri, Colman Domingo, Chris Pine, Ana de Armas y Charli XCX

A ellos se suma una impresionante convocatoria que incluye a Miley Cyrus, Orlando Bloom, Zoë Kravitz y Jason Bateman.

Sarah Jessica Parker y Helen Mirren recibieron premio de honor en los Golden Globes

En una ceremonia marcada por el reconocimiento a la trayectoria y la excelencia artística, las actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren fueron condecoradas con los premios de honor de los Globos de Oro 2026, el pasado 8 de enero.

Mirren, cuya carrera abarca más de seis décadas, recibió el Premio Cecil B. DeMille, un galardón que desde 1952 ha distinguido a leyendas como Sidney Poitier y Barbra Streisand. La actriz británica fue presentada por Harrison Ford.

Por su parte, Parker, mundialmente reconocida por su papel de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’ y su secuela ‘And Just Like That’, fue honrada con el Premio Carol Burnett.

“Este premio significa muchísimo”, sostuvo Helen. “Me siento increíblemente afortunada de haber podido trabajar en el tipo de proyectos que hice, aprender de leyendas y actores emergentes”, dijo por su parte Jessica.