Golden Globes 2026: EJAE da un inspirador mensaje tras la victoria de “KPop Demon Hunters”

“Las guerreras K-Pop”, la popular película de Netflix, ha ganado dos Globos de Oro: mejor película de animación y mejor canción original por “Golden”. Al recibir este segundo galardón, EJAE, cantante que da voz a ‘Rumi’ en la película y compositora de varias canciones del filme, pronunció un emotivo y sentido discurso.
“Las guerreras K-Pop”, la popular película de Netflix, ha ganado dos Globos de Oro: mejor película de animación y mejor canción original por “Golden”. Al recibir este segundo galardón, EJAE, cantante que da voz a ‘Rumi’ en la película y compositora de varias canciones del filme, pronunció un emotivo y sentido discurso.
“Cuando era pequeña, trabajé sin parar durante 10 años para cumplir un sueño, convertirme en una estrella del K-pop, y me rechazaron y me decepcionó que mi voz no fuera lo suficientemente buena”, rememoró en EJAE, quien subió al escenario para recoger el premio junto a los demás compositores de la canción, Mark Sonnenblick y Lee Hee-joon.
“Así que me apoyé en las canciones y la música para superarlo. Así que ahora estoy aquí como cantante y compositor. Estoy muy contenta de formar parte de una canción que está ayudando a otras chicas, a otras reinas y a personas de todas las edades a superar sus dificultades para aceptarse a sí mismas”, continúo la artista que tras agradecer a los equipos de Netflix y Sony Animation, dedicó el premio “a todos aquellos a los que les cerraron las puertas”.
La canción de “Las guerreras K-pop” competía en esta categoría con ‘Dream as One’ de “Avatar: Fuego y ceniza” interpretado por Miley Cyrus, ‘I Lied to You’ tema de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson para la banda sonora de “Los pecadores”, ‘No Place Like Home’ y ‘The Girl in the Bubble’ de “Wicked: Parte II” compuestos por Stephen Schwartz y ‘Train Dreams’ de la cinta homónima, “Sueños de trenes” interpretado por el mítico Nick Cave.