Jessie Buckley ganó premio a Mejor Actriz de Drama en los Golden Globes 2026

La actriz irlandesa Jessie Buckley asiste a la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026.

Por Redacción EC

En una emotiva y vibrante escena, la actriz Jessie Buckley se llevó el premio a Mejor Actriz de Drama (Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture – Drama) de los Golden Globes por su actuación en la cinta Hamnet, que se estrenó el 29 de agosto de 2025.

