Jessie Buckley ganó premio a Mejor Actriz de Drama en los Golden Globes 2026

En una emotiva y vibrante escena, la actriz Jessie Buckley se llevó el premio a Mejor Actriz de Drama (Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture – Drama) de los Golden Globes por su actuación en la cinta Hamnet, que se estrenó el 29 de agosto de 2025.

Al recibir el galardón de manos de los actores Ana de Armas y Chris Pine, la intérprete de 36 años, también reconocida por películas como “La hija oscura” y la miniserie “Chernobyl”, comentó sentirse agradecida.

Globos de Oro: ¿Quiénes fueron los nominados a Mejor Actriz de Drama

La ceremonia de este año dejó una huella imborrable al reconocer el trabajo de seis mujeres que, a través de personajes, definieron la narrativa cinematográfica del último año. A continuación sus nombres:

Jennifer Lawrence en "Mátame, amor" (Die My Love): Un crudo retrato sobre la maternidad y la estabilidad mental bajo la dirección de Lynne Ramsay. La cinta llegó a las salas de Lima el 6 de noviembre de 2025.

Julia Roberts en "Cacería de brujas" (After the Hunt): La actriz interpreta a una profesora universitaria enfrentada a un dilema ético en este thriller de Luca Guadagnino, estrenado en Prime Video el 20 de noviembre de 2025.

Jessie Buckley en "Hamnet": Una conmovedora interpretación basada en la novela de Maggie O'Farrell sobre la familia de Shakespeare. Su estreno en los cines locales está programado para el 29 de enero de 2026.

Renate Reinsve en "Valor sentimental" (Sentimental Value): La actriz noruega protagoniza este drama familiar sobre el reencuentro y el pasado, que tuvo su estreno en Lima el 27 de diciembre de 2025.

Tessa Thompson en "Hedda": Una moderna reinvención del clásico de Ibsen producida por Amazon MGM Studios, disponible en Prime Video desde el 29 de octubre de 2025.

Eva Victor en "Lo siento, cariño" (Sorry, Baby): Una de las revelaciones del año en este drama íntimo sobre las relaciones contemporáneas, que llegó a plataformas digitales el 3 de diciembre de 2025.

Golden Globes: ¿Qué actriz ganó a Mejor Actor de Drama en 2025?

Con la victoria de XXX, se rememora el triunfo de la brasileña Fernanda Torres en aquella misma categoría, quien fue galardonada con el Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama por su papel en "I’m Still Here" (Aún estoy aquí), estrenada en noviembre de 2024 y dirigida por Walter Salles.

“Este premio demuestra que el arte puede perdurar a lo largo de la vida, incluso en los momentos más difíciles, como este increíble instante que estoy viviendo”, expresó Torres en su discurso de agradecimiento, en enero pasado. En esa misma ceremonia, su madre también fue nominada hace 26 años por "Central do Brasil".

Fernanda Torres, actriz brasileña, protagonista de "I'm Still Here", pasa por la alfombra roja de los Premios BAFTA 2025. / ANDY RAIN

La cinta, disponible en Apple TV, está basada en hechos reales y en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, narrando la historia de la familia Paiva en 1971, durante la dictadura militar en Brasil.

Tras su captura y desaparición del exdiputado a manos del régimen, su esposa Eunice (interpretada por Fernanda) se ve obligada a reinventarse como activista política, mientras protege a sus cinco hijos y busca la verdad sobre el paradero de su esposo.

¿Quién presentó los Golden Globes 2026?

La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.

Y es que, Glaser es conocida por un humor ácido para temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.

¿En dónde y cómo se pudo ver los Golden Globes desde Perú en 2026?

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro celebran la excelencia en el cine y la televisión, consolidándose históricamente como un termómetro clave para el resto de la temporada de premios.

La 83.ª edición de los Golden Globes 2026 se transmitió en vivo a partir de las 8:00 p. m. a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal de televisión por cable TNT.