Mark Ruffalo alza su voz contra Donald Trump en los Golden Globes 2026: “Es el peor”

El actor Mark Ruffalo aprovechó su paso por la alfombra roja de los Golden Globes para lanzar fuertes críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de una protesta con pines que decían “Ice Out” y “Be Good”.

Ruffalo explicó que llevaba el pin en honor a Renee Nicole Good, una mujer que fue asesinada por un agente del ICE en Minneapolis, y afirmó: “Esto es para Renee Nicole Good, quien fue asesinada”, señalando que su protesta también era para quienes se sienten “aterrorizados y asustados” en Estados Unidos.

En sus declaraciones a la prensa, el actor criticó duramente a Donald Trump por su política migratoria y su liderazgo.

“Lo único que le importa es su moral, pero es un delincuente convicto. Es el peor ser humano. Si confiamos en la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”, dijo el actor.

Para mí, lo mejor de los #GoldenGlobes2026 fueron estas declaraciones de Mark Ruffalo 👏👏👏👏de pie: pic.twitter.com/gaNmhzSg7R — Carlos Montero (@CMonteroOficial) January 12, 2026

Mark Ruffalo también cuestionó la política exterior y la percepción de la administración sobre las leyes internacionales, afirmando que lo que él observaba “ya no es Estados Unidos”, aunque destacó su amor por su país y su orgullo por estar nominado a un Globo de Oro.

“Quiero estar aquí para celebrar, y lo voy a celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación al Globo de Oro. Pero también, esto ya no es normal, y no sé cómo puedo quedarme callado”, resaltó.

El actor Mark Ruffalo llegó a la gala de los Globos de Oro 2026 junto a su esposa Sunrise Coigney. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

El uso de pines con mensajes como “Be Good” e “Ice Out” no se limitó a Ruffalo, ya que varias celebridades como Jean Smart, Wanda Sykes, Natasha Lyonne y más apoyaron la protesta en respuesta a la muerte de Good y de otras víctimas de agentes de ICE.