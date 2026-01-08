Sarah Jessica Parker y Helen Mirren recibieron premio de honor en los Golden Globes

En una ceremonia marcada por el reconocimiento a la trayectoria y la excelencia artística, las actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren fueron condecoradas con los premios de honor de los Globos de Oro 2026.

Mirren, cuya carrera abarca más de seis décadas, recibió el Premio Cecil B. DeMille, un galardón que desde 1952 ha distinguido a leyendas como Sidney Poitier y Barbra Streisand. La actriz británica fue presentada por Harrison Ford.

“Este premio significa muchísimo. Para mí, los tres grandes momentos en Hollywood: tener una estrella en el Paseo de la Fama, recibir un Óscar y este reconocimiento esta noche. Tres experiencias increíbles”, señaló Mirren.

Por su parte, Sarah Jessica Parker fue honrada con el Premio Carol Burnett, destinado a reconocer contribuciones destacadas en la industria televisiva. Parker, mundialmente reconocida por su papel de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’ y su secuela ‘And Just Like That’, se mostró conmovida.

“En una noche como esta me veo obligada a reflexionar, me siento increíblemente afortunada de haber podido trabajar en el tipo de proyectos que hice, aprender de leyendas y actores emergentes. Siento que saqué mucho más de lo que jamás había esperado”, declaró Parker.

La actriz estuvo acompañada por su esposo, Matthew Broderick, su hijo James Wilkie y colegas de reparto como Kristin Davis. En sus declaraciones, Parker subrayó la gratitud por su trayectoria: “Me siento muy afortunada de haber podido forjarme una carrera. Es lo que más anhelaba desde pequeña”.

El especial de televisión, retransmitido por CBS, contó con la presencia de la propia Carol Burnett, además de figuras como Viola Davis, Ted Danson, Colman Domingo y Vin Diesel.

El evento honorífico llamado “Golden Eve”, celebrado la noche del miércoles, dio inicio a la 83.° edición de los Globos de Oro, que será presentada por Nikki Glaser y culminará con la gala principal este domingo 11 de enero en Los Ángeles.