“The Pitt” recibe premio a ‘Mejor Serie de Drama’ en los Golden Globes 2026

En una noche marcada por el talento y la expectativa,“The Pitt” hizo historia este domingo 11 de enero al alzarse con el galardón a Mejor Serie de Drama (Best Television Series – Drama) en la 83.° edición de los Golden Globes.

La ceremonia, celebrada en el emblemático hotel Beverly Hilton, reconoció la excelencia de esta producción emitida desde el 9 de enero de 2025 en HBOMax.

The 83rd #GoldenGlobes winner for Best Drama Series is The Pitt! ✨🍿 pic.twitter.com/bOEv8jlHRz — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Pese a la fuerte competencia de este año, "The Pitt" logró imponerse a títulos favoritos como "The Diplomat" o "Pluribus", recibiendo el mismo galardón que “Shogun” (Disney+) en 2025.

¿Qué series fueron nominadas a Mejor Drama en los Golden Globes?

La ceremonia de este año ha consolidado la relevancia de las plataformas de streaming, reconociendo seis producciones que, a través de sus tramas y elencos estelares, definieron la narrativa televisiva del último año.

A continuación, los detalles de las nominadas:

The Diplomat: La segunda temporada de este thriller político, protagonizado por Keri Russell, explora las tensiones internacionales tras su estreno en Netflix el 31 de octubre de 2024 .

La segunda temporada de este thriller político, protagonizado por Keri Russell, explora las tensiones internacionales tras su estreno en el . The Pitt: Un drama médico que marca el regreso de Noah Wyle al género. Su segunda entrega llegó a la plataforma Max el 8 de enero de 2026 .

Un drama médico que marca el regreso de Noah Wyle al género. Su segunda entrega llegó a la plataforma el . Pluribus: La esperada nueva serie de ciencia ficción de Vince Gilligan para Apple TV+ , la cual cautivó a la crítica tras su estreno en noviembre de 2025 .

La esperada nueva serie de ciencia ficción de Vince Gilligan para , la cual cautivó a la crítica tras su estreno en . Severance: La inquietante distopía laboral regresó con su segunda temporada a Apple TV+ el 17 de enero de 2025 , profundizando en los misterios de Industrias Lumon.

La inquietante distopía laboral regresó con su segunda temporada a el , profundizando en los misterios de Industrias Lumon. Slow Horses: El drama de espionaje británico continuó su racha de éxito con la quinta temporada, estrenada en Apple TV+ el 24 de septiembre de 2025 .

El drama de espionaje británico continuó su racha de éxito con la quinta temporada, estrenada en el . The White Lotus: La sátira social de Mike White trasladó su tercera temporada a Tailandia, estrenándose en Max el 16 de febrero de 2025 y manteniéndose como una de las favoritas de la temporada de premios.

Sarah Jessica Parker y Helen Mirren recibieron premio de honor en los Golden Globes

En una ceremonia marcada por el reconocimiento a la trayectoria y la excelencia artística, las actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren fueron condecoradas con los premios de honor de los Globos de Oro 2026, el pasado 8 de enero.

Mirren, cuya carrera abarca más de seis décadas, recibió el Premio Cecil B. DeMille, un galardón que desde 1952 ha distinguido a leyendas como Sidney Poitier y Barbra Streisand. La actriz británica fue presentada por Harrison Ford.

Por su parte, Parker, mundialmente reconocida por su papel de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’ y su secuela ‘And Just Like That’, fue honrada con el Premio Carol Burnett.

“Este premio significa muchísimo”, sostuvo Helen. “Me siento increíblemente afortunada de haber podido trabajar en el tipo de proyectos que hice, aprender de leyendas y actores emergentes”, dijo por su parte Jessica.

¿Quién presentó los Golden Globes 2026?

La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.

Y es que, Glaser es conocida por un humor ácido para temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.

¿En dónde y cómo se pudo ver los Golden Globes desde Perú en 2026?

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro celebran la excelencia en el cine y la televisión, consolidándose históricamente como un termómetro clave para el resto de la temporada de premios.

La 83.ª edición de los Golden Globes 2026 se transmitió en vivo a partir de las 8:00 p. m. a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal de televisión por cable TNT.