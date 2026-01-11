“The Pitt” recibe premio a ‘Mejor Serie de Drama’ en los Golden Globes 2026

Escuchar
(2 min)
El productor estadounidense John Wells, el productor R. Scott Gemmill y el actor estadounidense Noah Wyle, ganadores del premio a la Mejor Serie de Televisión Dramática por "The Pitt", posan en la sala de prensa durante la 83.ª edición de los Globos de Oro.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ ETIENNE LAURENT
Por Redacción EC

En una noche marcada por el talento y la expectativa,“The Pitt” hizo historia este domingo 11 de enero al alzarse con el galardón a Mejor Serie de Drama (Best Television Series – Drama) en la 83.° edición de los Golden Globes.

