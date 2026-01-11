Golden Globes 2026: Wagner Moura ganó a Mejor Actor de Drama por “El agente secreto”

El actor Wagner Moura se alzó este domingo 11 de enero con el premio a Mejor Actor de Drama (Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture – Drama) en los Golden Globes, gracias a su interpretación en la película "El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho y estrenada en 6 de noviembre de 2025.

Wagner Moura is the #GoldenGlobes winner for Best – Motion Picture – Drama for their performance in The Secret Agent! 🎥✨ pic.twitter.com/jONtZja9Yq — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro celebran la excelencia en el cine y la televisión, consolidándose históricamente como un termómetro clave para el resto de la temporada de premios.

La 83.ª edición de los Golden Globes 2026 se transmitió en vivo a partir de las 8:00 p. m. a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal de televisión por cable TNT.

Globos de Oro: ¿Quiénes fueron los nominados a Mejor Actor de Drama?

Tras el anuncio del actor ganador en la categoría de Mejor Actor de Drama, este logró imponerse a un grupo de intérpretes que entregaron actuaciones memorables durante el 2025. Estos fueron los nominados que compartieron la terna:

Dwayne Johnson en " La máquina" (The Smashing Machine) : Una transformación radical para dar vida al luchador Mark Kerr. La cinta de A24 llegó a los cines el pasado 3 de octubre de 2025 .

en " : Una transformación radical para dar vida al luchador Mark Kerr. La cinta de A24 llegó a los cines el pasado . Jeremy Allen White en " Springsteen: Deliver Me from Nowhere" : El actor encarnó a “The Boss” durante la creación del álbum ' Nebraska’ . Se estrenó el 24 de octubre de 2025 .

en " : El actor encarnó a “The Boss” durante la creación del álbum ' . Se estrenó el . Joel Edgerton en " Sueños de trenes" (Train Dreams) : Un relato épico sobre la soledad y el destino, disponible en Netflix desde el 21 de noviembre de 2025 .

en " : Un relato épico sobre la soledad y el destino, disponible en Netflix desde el . Michael B. Jordan en " Pecadores" (Sinners) : Protagonista de este thriller de terror sobrenatural que impactó en las salas en marzo de 2025 .

en " : Protagonista de este thriller de terror sobrenatural que impactó en las salas en . Oscar Isaac en " Frankenstein" : El Dr. Victor Frankenstein bajo la lente de Guillermo del Toro, estrenada en Netflix el 7 de noviembre de 2025 .

en " : El Dr. Victor Frankenstein bajo la lente de Guillermo del Toro, estrenada en Netflix el . Wagner Moura en "El agente secreto" (The Secret Agent): Una potente interpretación en este thriller político ambientado en los años 70, cuyo estreno comercial está previsto para febrero de 2026.

Golden Globes: ¿Qué actor ganó a Mejor Actor de Drama en 2025?

En la pasada gala de los Globos de Oro celebrada en 2025, el actor Adrien Brody se alzó con el premio a Mejor Actor de Drama, reconocimiento que le fue otorgado por su aclamado papel en “El Brutalista” (The Brutalist), dirigida por Brady Corbet.

“Me siento profundamente honrado por esto. [...] A mi Dios, Brady y Mona, los amo. Gracias por darme alas. Gracias por permitirme ser una pequeña parte de la construcción de este triunfo y monumento a la humanidad y las artes”, afirmó el actor.

Adrien Brody está muy cerca de ganar un nuevo Premio Oscar.

La película narra la vida de László Tóth (Brody), un arquitecto judío-húngaro sobreviviente del Holocausto que, tras emigrar a EE. UU. en 1947, pasa de ser un refugiado en Pensilvania a un visionario arquitectónico, tras ser contratado por el industrial Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) para diseñar un centro comunitario.

Esta cinta se estrenó el pasado jueves 6 de febrero de 2025 en Perú. De igual forma, Brody también se llevó el Oscar a Mejor Actor por este largometraje el año pasado.

¿Quién presentó los Golden Globes 2026?

La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.

Glaser es conocida por un humor ácido que no esquiva temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.