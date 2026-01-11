Golden Globes 2026: Wagner Moura ganó a Mejor Actor de Drama por “El agente secreto”

Escuchar
El actor y productor brasileño Wagner Moura asiste a la 83.ª edición anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026.

Por Redacción EC

El actor Wagner Moura se alzó este domingo 11 de enero con el premio a Mejor Actor de Drama (Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture – Drama) en los Golden Globes, gracias a su interpretación en la película "El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho y estrenada en 6 de noviembre de 2025.

