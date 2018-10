Michelle Williams orgullosa de ser confundida con integrante de Destiny´s Child

La actriz Michelle Williams, quién acaba de estrenar la película "Venom" junto a Tom Hardy, es confundida por Google con la cantante de la agrupación femenina liderada por Beyoncé, "Destiny´s Child".

La carrera de la actriz Michelle Williams incluye de todo, desde nominaciones al Oscar, hasta un papel protagonista en la serie de televisión, "Dawson's Creek", y una superheroína en la reciente película "Venom". Sin embargo, nunca formó parte de una popular banda de chicas de finales de los 90, como Internet lo afirma.

El pasado viernes, un usuario de Twitter notó que cuando buscaba a las 5 primeras fundadoras del grupo "Destiny´s Child", Google mencionaba a Michelle Williams, pero con la fotografía de la actriz, y no de la cantante.

En una entrevista a la actriz Michelle Williams por el estreno de la película "Venom", le preguntaron cómo era ser parte de la versión de Google de la banda "Destiny's Child".

"Me acerca un paso más a Beyoncé, así que estoy bastante bien con eso. Ahora tendré un rompehielos si alguna vez llego a conocer a Beyoncé. Hablaré con ella sobre los viejos tiempos de Destiny's Child. Así que gracias porque, obviamente, me iba a quedar callada si eso sucede, y ahora sabré exactamente qué decir", declaró Michelle a Huffpost.

La actriz nunca ha conocido a Michelle Williams, la cantante; pero no es la primera vez que ambas son confundidas. Contó que en un concierto de Stevie Wonder, no le querían entregar sus entradas; puesto que el chico que las entregaba pensaba que ella no era la real Michelle Williams.