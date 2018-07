Gwyneth Paltrow responde a los rumores de una presunta relación con Jay-Z

En 2016, la cantante Beyoncé lanzó su canción "Sorry", tema que hablaba de una mujer, de "bonita cabellera", que había tenido un 'affaire' con su marido, el famoso rapero Jay-Z.

En el último episodio de "Make Speidi Famous Again", protagonizado por Amber Rose, la celebrity señaló que Gwyneth Paltrow era "Becky with the good hair"(letra del tema de Beyoncé), la mujer que se interpuso en su relación.

"Definitivamente creo que Gwyneth Paltrow era la 'Becky with the good hair'. Creo que estaba teniendo algo más que una amistad con Jay-Z", dijo Rose en el podcast de Heidi Montag y Spencer Pratt.

Tras este rumor, el representante de la actriz de "Iron Man" salió a desmentir las acusaciones. "Es completamente absurdo y 100% falso", señaló el representante de Paltrow a E! News.

Luego, Rose rectificó sus declaraciones asegurando que se trataba de una broma. "¡Bruh, estábamos bromeando en un podcast! No tengo información sobre la vida personal de nadie", señaló Amber en su Twitter.