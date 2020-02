Gwyneth Paltrow es una de las actrices con mayor número de seguidores en Instagram y todo lo que comparte en dicha red social genera distintas reacciones. Una reciente publicación de la celebridad no ha sido la excepción y los cibernautas se pronunciaron al respecto.

Se trata de un mensaje de Paltrow en el que comunica a sus fans que viajará a París, en Francia -país en el que el coronavirus ha cobrado la vida de dos personas y hay 17 contagiados- y que acompaña con una foto en la que aparece con una mascarilla negra para -según señala- “mantenerse a salvo”.

“Camino a París. ¿Paranoica? ¿Prudente? ¿En pánico? ¿Pandemia? ¿Propaganda? Paltrow solo va a seguir adelante y dormir con esta cosa en el avión. Ya he estado en esta película. Mantenerse a salvo. No des la mano. Lavarse las manos con frecuencia”, escribió la intérprete en un post de Instagram.

Ante la publicación de la ganadora del Oscar, un cibernauta decidió pronunciarse al respecto en la sección comentarios de la red social para indicarle a la actriz sobre quiénes sí deberían usar la mascarilla.

“¿Hablas en serio? La máscara no es para protegerte de las personas con coronavirus. Las máscaras son para personas que tienen la enfermedad y no desean infectar a nadie. Despierta”, replicó el usuario.

El comentario del cibernauta no es alejado a la realidad, pues según señala La Vanguardia “aunque las mascarillas quirúrgicas reducen el riesgo de contagio de infecciones respiratorias como el nuevo coronavirus, su uso no se recomienda a personas sanas en la vida cotidiana. Sólo están justificadas en personas que tienen una infección respiratoria para no contagiar a otros, y en el personal sanitario o familiares que atienden a estos pacientes para no contraer la infección”.