Luego que Selena Gomez lanzara el tema “Lose you to love me”, con un nuevo estilo musical y letras sobre una relación tóxica, las redes sociales, convencidas de que la cantante habla de su fallido romance con Justin Bieber y su adiós final al artista canadiense, convirtieron en tendencia a la mencionada canción. En medio de esta polémica, Hailey Baldwin, la actual esposa del ídolo pop, compartía en sus historias de Instagram una captura de pantalla del tema “I’ll kill you” de Sumer Walker, lo que desencadenó en una serie de comentarios que aseguraban que la modelo estaba respondiendo a la ex de su pareja.

Horas después de este lío de cantantes y ex parejas, fue la misma Hailey Baldwin quien salió a aclarar la supuesta amenaza de muerte en contra de Selena Gómez.

“Por favor, dejen de decir tonterías ... no hay “respuesta”. Esto es BS completo”, escribió Hailey en el Twitter de Just Jared. El post, sin embargo, fue borrado poco tiempo después.

“Lose you to love me”, el nuevo tema de Selena Gomez, contiene frases como “en dos meses reemplazaste nuestro nosotros, como que fue fácil. Me hizo pensar que me lo merecía, en la parte más dura de mi recuperación”.

En un texto que acompañó la publicación del video de “Lose you to love me" (Te perdí para amarme)”, la artista escribió: “Esta canción fue inspirada por muchas de las cosas que han pasado en mi vida después de sacar mi último disco. Quiero que la gente se sienta esperanzada y que sepa que cuando pase todo estarán más fuertes y serán una mejor versión de sí mismos”.

Selena Gomez y Bieber mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018, hasta que el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa, justamente dos meses después de terminar con Gómez.

Musicalmente “Lose you to love me” es una pieza sencilla y lenta, en la que el piano es prácticamente el único instrumento, que además es apenas una compañía a la voz.

El video, que en sus primeras 10 horas en YouTube ya había superado las 4,5 millones de visualizaciones, fue filmado con un iPhone.

La única protagonista es la cara en blanco y negro de Selena Gomez, con expresiones que revelan su proceso desde la ruptura hasta esta etapa en la que dice amarse a sí misma."Este es el final. El adiós final de nosotros", cierra el tema.