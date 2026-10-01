Tras separarse en 2015 y concretar su divorcio en 2023, la expareja mantenía hasta ahora un régimen de custodia compartida | (Photo by LISA O'CONNOR / AFP)
Tras separarse en 2015 y concretar su divorcio en 2023, la expareja mantenía hasta ahora un régimen de custodia compartida | (Photo by LISA O'CONNOR / AFP)
/ LISA O'CONNOR
Por Redacción EC

La actriz estadounidense Halle Berry fue acusada por su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, de presunto abuso físico y emocional contra su hijo de 12 años durante un incidente ocurrido el pasado 26 de septiembre, por el que solicitó ante una corte de Los Ángeles la tenencia exclusiva del menor y una orden de alejamiento temporal.

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