La actriz estadounidense Halle Berry fue acusada por su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, de presunto abuso físico y emocional contra su hijo de 12 años durante un incidente ocurrido el pasado 26 de septiembre, por el que solicitó ante una corte de Los Ángeles la tenencia exclusiva del menor y una orden de alejamiento temporal.

De acuerdo con la documentación presentada ante el tribunal, Martinez alegó que la ganadora del Oscar agredió al menor tras irrumpir en su habitación mientras este utilizaba gafas de realidad virtual.

Halle Berry y Olivier Martinez se conocieron en 2010 durante el rodaje de la cinta "Dark Tide". (Fuente: EFE)

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En el expediente, el demandante sostuvo que la intérprete “abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, rodeándole el cuello con las manos y estrangulándolo”.

Asimismo, el actor de 60 años solicitó que la justicia le ordene a Berry someterse a pruebas de descarte de alcohol u otras sustancias antes de las visitas, argumentando que el niño “puede estar traumatizado por el incidente”.

Halle Berry también formará parte de la película "Moonfall". (Foto: AFP) / ROBYN BECK

Por su parte, la abogada de Berry, Marina Beck, rechazó categóricamente las imputaciones a través de un pronunciamiento oficial, calificando el proceso como una maniobra malintencionada.

“Decir que esta demanda carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa sería quedarse corto”, declaró la representante legal. Además, acusó a Martinez de mantener un historial de “comportamiento errático, posesivo y violento”, recordando que el modelo ya fue sancionado legalmente por interferir en las terapias psicológicas y educativas del pequeño.

Una mujer de Tennessee que había sido condenada a la pena capital por asesinato sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada el jueves 1 de octubre, anunciaron sus abogados, dando cuenta de la segunda ejecución fallida en ese estado en pocos meses. (AFP)

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Con este recurso, Martinez busca anular el esquema de custodia compartida vigente desde agosto de 2023, el cual establecía que Berry mantuviera al menor de lunes a miércoles y el actor de miércoles a viernes, sumado al pago de una pensión de 8.000 dólares mensuales a favor del modelo.

Halle Berry es una actriz estadounidense de 60 años, conocida por sus participaciones en X-Men, de Fox, donde interpretó al personaje de Tormenta, así como en Catwoman.