Han Solo, Indiana Jones y Rick Deckard. Tres de los roles más importantes de la historia del cine recaen en las manos del actor Harrison Ford, quien este 13 de julio se encuentra al borde de convertirse en octogenario al cumplir 79 años.

El onomástico ocurre mientras el actor demuestra que todavía está muy lejos de retirarse, durante la filmación de su quinta - y aparentemente última - película como Indiana Jones en el Reino Unido, aunque sus partes se han visto retrasadas tras sufrir una lesión al hombro hace tres semanas que lo ha obligado a estar en reposo por al menos tres meses.

Indy es solo la más reciente de las repeticiones de roles en Ford, quien finalmente se despidió de Han Solo en “The Force Awakens” (2015) y volvió a ponerse la gabardina de Deckard en “Blade Runner 2049” (2017).

También recordado por su rol como Jack Ryan en “Patriot Games” (1992) y “Clear and Present Danger” (1994), así como el injustamente perseguido doctor Richard Kimble en el thriller “The Fugitive” (1993), Harrison Ford no ha dejado que su edad tampoco le impida de probar nuevos desafíos, y en 2019 debutó prestando su voz en una película animada al participar en “The Secret Life of Pets 2”. Mientras tanto, en 2020 protagonizó una adaptación de la novela de Jack London “The Call of the Wild”.

En 2013, el actor reveló la razón por la que todavía se encuentra lejos del retiro. “Yo quiero que ocurra todo. Quiero aprovechar cada oportunidad que se me presente. He tenido una gran carrera y si hay algo que ha impedido que me duerma en los laureles es el trabajo. No quiero parar”.

