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Resumen

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Harvey Weinstein comparece ante el Tribunal Supremo de Manhattan para ser sentenciado por agresión sexual a Miriam Haley, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. BARRY WILLIAMS / POOL / AFP
Harvey Weinstein comparece ante el Tribunal Supremo de Manhattan para ser sentenciado por agresión sexual a Miriam Haley, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. BARRY WILLIAMS / POOL / AFP
Por Agencia AFP

El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue sentenciado este miércoles a 15 años de prisión en Nueva York, luego de que un nuevo juicio lo encontrara culpable por la agresión sexual contra Miriam Haley, una antigua asistente de producción.

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