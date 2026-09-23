El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue sentenciado este miércoles a 15 años de prisión en Nueva York, luego de que un nuevo juicio lo encontrara culpable por la agresión sexual contra Miriam Haley, una antigua asistente de producción.

Weinstein, de 74 años, fue acusado de obligar a Haley a practicarle sexo oral en 2006. El caso forma parte de las numerosas denuncias presentadas contra el fundador de Miramax, compañía detrás de reconocidas películas como “Pulp Fiction” y “Shakespeare in Love”.

La nueva condena llega después de un largo proceso judicial. En 2020, Weinstein había sido sentenciado originalmente a 23 años de cárcel por este caso. Sin embargo, cuatro años después, un tribunal de apelaciones anuló esa condena al considerar que durante el proceso se habían cometido errores de procedimiento.

Tras la anulación, el caso volvió a los tribunales y Weinstein fue sometido a un nuevo juicio. En junio del año pasado, nuevamente fue declarado culpable de la agresión contra Haley, lo que abrió el camino para la sentencia anunciada este miércoles.

Weinstein pidió clemencia

La audiencia se desarrolló ante una sala repleta de periodistas y asistentes. Entre ellos estuvo Haley, quien escuchó las palabras del exproductor, sentado en una silla de ruedas debido a sus problemas de salud.

“No soy un hombre violento, tengan un poco de piedad”, manifestó Weinstein ante el tribunal. Luego, expresó sus disculpas: “Pido sinceras disculpas a todas las personas a las que he hecho daño”.

La Fiscalía había solicitado una pena de 20 años de prisión. En tanto, la defensa del exmagnate de Hollywood sostuvo que una condena de mayor duración podría significar que Weinstein termine sus días en prisión debido a su edad y estado de salud.

Haley también tomó la palabra durante la audiencia y describió las consecuencias que, según su testimonio, le dejó la agresión. La mujer aseguró que vivió una especie de “condena a cadena perpetua” y señaló que sufre estrés postraumático.

Además, acusó a Weinstein de haber utilizado su posición de poder para abusar de ella. Según Haley, la experiencia también estuvo marcada por la sensación de haber sido considerada por él como alguien “insignificante”.

La situación judicial de Weinstein todavía no termina. En California, el exproductor espera conocer una nueva sentencia por la violación y agresión sexual contra una actriz en un hotel de Los Ángeles, ocurrida en 2013. En junio, un tribunal de apelaciones confirmó su culpabilidad en ese caso, aunque anuló la pena original de 16 años de prisión.

A ello se suma otro proceso en Nueva York. En mayo, un juez declaró nulo el juicio relacionado con la acusación de agresión sexual presentada por la actriz Jessica Mann, después de que el jurado no pudiera llegar a un veredicto.