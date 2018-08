NBC calificó como una "mentira descarada" la información de haya intentado frenar una investigación sobre acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein, al suspender e incluso amenazar a sus periodistas, como reportaron algunos medios estadounidenses.

Según informaron el periódico "The New York Times" y el sitio The Daily Beast, la cadena informativa NBC intentó detener la investigación liderada por el periodista Ronan Farrow y el productor Rich McHugh contra Harvey Weinstein.

McHugh fue citado por el Times asegurando que le ordenaron, luego de pasar meses investigando, no entrevistar a una de las acusadoras de Harvey Weinstein, por una orden proveniente de "los niveles más altos de NBC".

"Tres días antes de que Ronan y yo nos dirigiéramos a Los Ángeles para entrevistar a una mujer con una acusación de violación creíble contra Harvey Weinstein, me ordenaron detenerme, no entrevistar a esta mujer, y dejar de lado la historia por completo", dijo al diario McHugh, quien dejó NBC a mediados de agosto.

Por otro lado, "The Daily Beast" informó citando fuentes no identificadas que NBC, presionada por los abogados de Harvey Weinstein, amenazó con "manchar" a Farrow si continuaba la historia.

Más tarde, Farrow llevó el tema a la revista "The New Yorker", donde su publicación desató una serie de investigaciones contra Harvey Weinstein que finalmente llevaron a su imputación por varios delitos, e inspiraron el movimiento #MeeToo por parte de las víctimas de acoso sexual.

En una declaración al "The New York Times", el presidente de NBC, Noah Oppenheim, aseguró que no se habían cumplido los criterios de verificación del canal y que Ronan Farrow había dicho que iba a continuar su trabajo en otro lado.

En un comunicado transmitido el viernes a la AFP, un portavoz de la NBC calificó las acusaciones del productor como una "mentira descarada".

"Después de que la NBC le pidiera a Ronan Farrow, en agosto de 2017, que investigara sobre Harvey Weinstein y lo apoyara en su esfuerzo por ocho meses, él pensaba que su investigación estaba lista para salir al aire, pero la NBC no estaba de acuerdo porque desafortunadamente no tenía ni una sola víctima —o testigo— de los abusos que aceptara ser identificada", aseguró la cadena.

El canal, propiedad del conglomerado de cable y entretenimiento Comcast, había afirmado previamente que la historia de Farrow —quien ganó el Premio Pulitzer por sus artículos sobre Harvey Weinstein, que comenzaron en octubre de 2017— no estaba lista cuando dejó NBC.

Después de que la historia con Harvey Weinstein salió a la luz, el presentador estrella de NBC Matt Lauer fue forzado a renunciar por acusaciones de acoso sexual, y el expresentador de noticias de la misma cadena Tom Brokaw ha enfrentado acusaciones de avances no deseados.