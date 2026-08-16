Tras dar a luz en 2014, Hayden Panettiere sufrió una depresión posparto, pues durante el embarazo había dejado, por un tiempo sus adicciones (Foto: Stephane Danna / AFP)
Tras dar a luz en 2014, Hayden Panettiere sufrió una depresión posparto, pues durante el embarazo había dejado, por un tiempo sus adicciones (Foto: Stephane Danna / AFP)
/ STEPHANE DANNA
Por Redacción EC

Tristeza en Hollywood. La actriz estadounidense Hayden Panettiere, de 36 años, murió la noche de hoy, según confirmó su representante al medio ABC News. Hasta el momento se desconoce las causas y circunstancias del deceso de la joven, quien se hizo especialmente conocida por su papel en la serie “Héroes”, en la que interpretaba a Claire, entre 2006 y 2010.

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