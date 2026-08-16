Tristeza en Hollywood. La actriz estadounidense Hayden Panettiere, de 36 años, murió la noche de hoy, según confirmó su representante al medio ABC News. Hasta el momento se desconoce las causas y circunstancias del deceso de la joven, quien se hizo especialmente conocida por su papel en la serie “Héroes”, en la que interpretaba a Claire, entre 2006 y 2010.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, declaró su padre en un comunicado que le fue brindado por el representante de Panettiere, Kasey Kitchen.

“Hay una investigación en curso. Deberíamos saber más mañana”, sostuvo Kitchen.

Otros roles en el cine

Hayden Panettiere también protagonizó “Remember the Titans”, “Raising Helen”, “Ice Princess”, “Scream 4” y “Triunfos Robados 3″. La modelo es reconocida también como actriz de doblaje y activista ambiental. Deja en la orfandad a Kaya Klitschko, actualmente con 11 años y a quien tuvo en 2014 con su ex prometido, el campeón de peso pesado Wladimir Klitschko.

Ella aseguró que mientras estaba esperando a su bebé dejó las drogas y el alcohol, pero después de dar a luz a Kaya, la joven sufrió una depresión posparto.

“Nunca tuve la sensación de querer hacerle daño a mi hija, pero no quería pasar tiempo con ella. Solo había este color gris en mi vida”, reveló en una entrevista.

BREAKING: Actress Hayden Panettiere — known for "Nashville," "Heroes" and other shows and movies — has died. She was 36. pic.twitter.com/MvxmWUsHW9 — ABC News (@ABC) August 17, 2026

Ella habló abiertamente sobre sus conflictos internos y, a principios de este año, publicó unas memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning”, en las que reflexiona sobre los momentos más dramáticos de su vida como la depresión posparto, la adicción, la recuperación y el abuso doméstico, que sufrió a lo largo del tiempo.