icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
La actriz estadounidense Hayden Panettiere en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Por Agencia EFE

Hayden Panettiere, protagonista de películas como ‘Scream’, murió en Carolina del Sur sin que por el momento las autoridades que investigan su fallecimiento hayan encontrado signos de violencia o circunstancias sospechosas, según publica la revista People.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.