La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, representa una nueva pérdida para su familia, que en poco más de tres años ha perdido a sus dos hijos. La actriz murió este domingo 16 de agosto, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido por su representante.
La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, representa una nueva pérdida para su familia, que en poco más de tres años ha perdido a sus dos hijos. La actriz murió este domingo 16 de agosto, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido por su representante.
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Hayden era la mayor de los dos hijos de Lesley Vogel y Alan ‘Skip’ Panettiere. Su único hermano, Jansen Panettiere, también se dedicó a la actuación y murió el 19 de febrero de 2023, a los 28 años.
La causa de muerte de Hayden Panettiere aún no ha sido confirmada y se encuentra bajo investigación. La actriz, reconocida internacionalmente por sus papeles en ‘Héroes’ y ‘Nashville’, murió semanas antes de cumplir 37 años.
¿De qué murió Jansen Panettiere?
Jansen Panettiere murió repentinamente en febrero de 2023. Días después, sus padres y Hayden difundieron un comunicado en el que informaron los resultados del médico forense.
Según la familia, el joven murió debido a una cardiomegalia, es decir, un agrandamiento del corazón, acompañada de complicaciones en la válvula aórtica.
Jansen también desarrolló una carrera artística. Además de actuar, se dedicó a la pintura y participó en diferentes producciones, algunas de ellas junto a su hermana Hayden, como ‘Tiger Cruise’.
La muerte de Jansen tuvo un impacto en Hayden, quien posteriormente habló en entrevistas sobre el duelo que atravesó y la relación que mantenía con su hermano.
Los padres de Hayden y Jansen
Hayden y Jansen fueron los únicos hijos de Lesley Vogel y Alan Lee ‘Skip’ Panettiere. Vogel tuvo una carrera como actriz y estuvo involucrada en los primeros años de la trayectoria profesional de Hayden, mientras que su padre trabajó en el departamento de bomberos.
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Hayden nació el 21 de agosto de 1989 y Jansen llegó cinco años después, el 25 de septiembre de 1994. Ambos siguieron carreras relacionadas con el entretenimiento desde jóvenes.
Hayden alcanzó reconocimiento por interpretar a Claire Bennet en ‘Héroes’ y a Juliette Barnes en ‘Nashville’. La actriz también deja una hija, Kaya Evdokia Klitschko, nacida en 2014 de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
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