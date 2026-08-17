Hayden Panettiere (izq.) y Jansen Panettiere en una foto de archivo. (Foto: AMANDA EDWARDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Hayden Panettiere (izq.) y Jansen Panettiere en una foto de archivo. (Foto: AMANDA EDWARDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Por Redacción EC

La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, representa una nueva pérdida para su familia, que en poco más de tres años ha perdido a sus dos hijos. La actriz murió este domingo 16 de agosto, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido por su representante.

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