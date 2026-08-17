La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, representa una nueva pérdida para su familia, que en poco más de tres años ha perdido a sus dos hijos. La actriz murió este domingo 16 de agosto, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido por su representante.

Hayden era la mayor de los dos hijos de Lesley Vogel y Alan ‘Skip’ Panettiere. Su único hermano, Jansen Panettiere, también se dedicó a la actuación y murió el 19 de febrero de 2023, a los 28 años.

La causa de muerte de Hayden Panettiere aún no ha sido confirmada y se encuentra bajo investigación. La actriz, reconocida internacionalmente por sus papeles en ‘Héroes’ y ‘Nashville’, murió semanas antes de cumplir 37 años.

¿De qué murió Jansen Panettiere?

Jansen Panettiere murió repentinamente en febrero de 2023. Días después, sus padres y Hayden difundieron un comunicado en el que informaron los resultados del médico forense.

Según la familia, el joven murió debido a una cardiomegalia, es decir, un agrandamiento del corazón, acompañada de complicaciones en la válvula aórtica.

Familia de Hayden Panettiere. (Foto: Redes sociales)

Jansen también desarrolló una carrera artística. Además de actuar, se dedicó a la pintura y participó en diferentes producciones, algunas de ellas junto a su hermana Hayden, como ‘Tiger Cruise’.

La muerte de Jansen tuvo un impacto en Hayden, quien posteriormente habló en entrevistas sobre el duelo que atravesó y la relación que mantenía con su hermano.

Los padres de Hayden y Jansen

Hayden y Jansen fueron los únicos hijos de Lesley Vogel y Alan Lee ‘Skip’ Panettiere. Vogel tuvo una carrera como actriz y estuvo involucrada en los primeros años de la trayectoria profesional de Hayden, mientras que su padre trabajó en el departamento de bomberos.

Hayden nació el 21 de agosto de 1989 y Jansen llegó cinco años después, el 25 de septiembre de 1994. Ambos siguieron carreras relacionadas con el entretenimiento desde jóvenes.

Hayden alcanzó reconocimiento por interpretar a Claire Bennet en ‘Héroes’ y a Juliette Barnes en ‘Nashville’. La actriz también deja una hija, Kaya Evdokia Klitschko, nacida en 2014 de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

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