HBO anuncia documental sobre la vida de la actriz Natalie Wood

La compañía HBO anunció que el documental sobre la vida y la carrera cinematográfica de la actriz Natalie Wood, quien falleció a los 43 años ahogada, se estrenará en el 2020.

"Natalie Wood: What remains behind" (Lo que queda atrás), narrará la vida personal y profesional de la actriz estadounidense, desde la perspectiva de su hija, Natasha Gregson Wagner y allegados.

El filme de HBO dirigido por Laurent Bouzereau contará con vídeos caseros, fotografías, diarios y cartas inéditos de la vida de Natalie Wood.

La muerte de Natalie Wood sorprendió a sus seguidores el 29 de noviembre de 1981, al aparecer ahogada con tan solo 43 años, cerca de la isla Santa Catalina en California, donde pasaba el fin de semana junto a su esposo Robert Wagner y al actor Christopher Walken.

La investigación en su momento determinó que Natalie Wood, tras discutir con su esposo y haber bebido, intentó subirse en un bote, pero terminó ahogándose al resbalar, ya que no sabía nadar.

Aunque posteriormente en el 2013 señalaron que fue causado por "ahogamiento y otros factores indeterminados".

Natalie Wood tuvo una exitosa carrera durante la edad de oro de Hollywood, participó en icónicas películas como "Rebel Without a Cause" (1955), "Splendor in the Grass" o "West Side Story" (1961) y “Love with the Proper Stranger” (1963).

A principios de año, aparecieron nuevos testigos en el caso que se reabrió en 2011, lo cual llevó a los investigadores de Los Ángeles a calificar su muerte como "sospechosa", pues las autoridades consideraban a su esposo como una "persona de interés".

