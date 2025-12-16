La investigación policial y la fiscal sobre el doble homicidio continúa abierta | Foto: AFP
La investigación policial y la fiscal sobre el doble homicidio continúa abierta
El hijo del aclamado director y actor fue acusado formalmente este martes de asesinato agravado por , un caso de alto perfil que podría terminar con una condena a pena de muerte o cadena perpetua, informaron medios estadounidenses.

Así, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció hoy que , de 32 años, será acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. A las imputaciones se han añadido “circunstancias especiales” por homicidio doble y el uso de un arma mortal (un cuchillo), abriendo camino a la máxima sanción.

