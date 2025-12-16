El hijo del aclamado director y actor Rob Reiner fue acusado formalmente este martes de asesinato agravado por el asesinato de sus padres, un caso de alto perfil que podría terminar con una condena a pena de muerte o cadena perpetua, informaron medios estadounidenses.
Así, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció hoy que Nick Reiner, de 32 años, será acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. A las imputaciones se han añadido “circunstancias especiales” por homicidio doble y el uso de un arma mortal (un cuchillo), abriendo camino a la máxima sanción.
