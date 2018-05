Hollywood: los salarios que ganarán las celebridades en sus próximas cintas

En los años 90, actores como Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks y Jim Carrey llegaban a ganar salarios de $ 20 millones por cada película, además de los beneficios que aportaba la taquilla. Sin embargo, la oferta y la demanda de actores han hecho que los sueldos bajen cada vez más, incluso en películas que son todo un éxito en Hollywood.

La revista Variety señala que los actores han dejado de ser la gran atracción de las cintas, y han dado paso a los efectos especiales, en donde las productoras suelen invertir la gran parte de su dinero.

Aún así, hay actores como Dwayne Johnson, Vin Diesel y Robert Downey Jr., que todavía reciben $ 20 millones por película, aunque esos cheques generalmente se entregan solo para grandes franquicias.

De otro lado, Leonardo DiCaprio vale $ 20 millones en una cinta como "Inception", pero está reduciendo a la mitad su salario para "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino.

Los grandes estudios de Hollywood están reduciendo los gastos de manera preocupante para el gremio de actores, e incluso muchas actrices tienen que luchar contra la brecha salarial, a pesar de compartir roles iguales con sus compañeros varones.

¿Qué está pasando en Hollywood? En esta lista hecha por Variety podrás enterarte de los sueldos que las grandes estrellas del cine cobrarán en sus próximos proyectos. ¿Se estará viviendo una crisis en la industria?