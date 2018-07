Iggy Azalea admite que sabía sobre la recaída de Demi Lovato

La rapera Iggy Azalea reveló en una entrevista para Entertainment Tonight que está orgullosa que Demi Lovato pudiera superar la recaída que tuvo con el alcohol. Además, contó que ella supo de este hecho antes que la intérprete de "Cold for the Summer" lo hiciera público en sus redes sociales.



La exchica Disney empezó en el mundo del alcohol y drogas a los 17, y logró salir yendo a rehabilitación. En marzo de este año, indicó que llevaba seis años sin consumir drogas ni alcohol. Sin embargo, hace unas semanas fue sincera y contó durante un concierto que recayó al cantar el tema "Sober".



Iggy Azalea indicó que ella sabía que Demi Lovato había roto la sobriedad antes de que la anunciara. "Yo ya lo sabía, soy su amiga. Así que realmente quería que ella lo dijera a la gente. Y me preocupaba mucho, como su amiga, era algo que se podía filtrar o que alguien de alguna manera tomaría eso y lo usaría en su contra, o para hacerla parece que tiene un secreto ", comentó la rapera australiana.



"No es asunto mío, pero como amiga te digo: 'Tienes que confesarte'", recordó. "Como amiga, te preocupas y piensas: 'Dios mío, la gente puede usar esto contra ella y realmente quiero que ella sea quien lo haga'. ¡Y ella lo hizo!", agregó.



El mes pasado, Entertainment Tonight indicó que la intérprete de "Sorry, not sorry" a principios de este año, cuando se encontraba de tour en Europa.



Iggy Azalea dijo que no sabía que Demi Lovato estaba preparando una canción para hacer frente a sus problemas. "Estoy realmente orgullosa de ella fuera sincera, porque es muy duro ser honesto contigo mismo. Así que, para ser honesto con todo el mundo, y compartir algo con lo que luchaste, es algo que es muy admirable. Estoy muy orgullosa de ella al verla escribir esa canción y cantarla", concluyó.