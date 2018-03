Brad Pitt y Jennifer Aniston: la historia de una falsa reconciliación

Regresar con el 'ex' siempre es sinónimo de terquedad, pero parece ser que la regla no se aplica en Jennifer Aniston y Brad Pitt, quienes esta semana se convirtieron en tendencia mundial por una falsa reconciliación. Los fans de la ex pareja –quienes ya celebraban el triunfo del amor–, fueron sorprendidos con el anuncio del diario "Star", que en su portada del último viernes aseguró que los actores habrían decidido darse una oportunidad 13 años después de su sonado divorcio. Su prueba era una fotografía de ambos a punto de besarse.

Jennifer Aniston y Brad Pitt en falsa portada de la revista "Star". (Foto: Internet)

Según la publicación, el reencuentro se habría dado gracias a la mediación de George Clooney, quien, al enterarse de la separación de Pitt y Angelina Jolie, habría hecho hasta lo imposible por amistar a su gran amigo con Aniston. El diario señala: "George fue el primero en llamarlo cuando su matrimonio con Angie terminó. Y después de que Jen y Justin Theroux anunciaron su separación, lo alentó para darle una nueva oportunidad a su relación".

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron ante la noticia del regreso de 'Braniston' –palabra inventada por los fans que se refiere a la relación entre esas estrellas–. Sin embargo, pronto se descubriría que la noticia era falsa. Uno de los portales que investigaron el tema fue Gossip, web que afirmó que intentó desentrañar la mentira.

Esa página publicó: "Es una manipulación digital. Parece que el diario de chismes tomó una foto de Aniston besando a Jason Bateman en el set del filme 'The Switch' en el 2009, la oscureció, editó y pegó a su costado una imagen de Pitt y Jolie del 2010.

Estas son las imágenes originales:

Imagenes de paparazzi editadas. (Fuente: Twitter)

La verdad es que ambos no han sido fotografiados juntos desde hace más de una década. Incluso, recientemente la revista "People" publicó que Aniston y Pitt no se veían desde hacía muchos años”.

TIEMPOS OSCUROS

La noticia del supuesto regreso de Pitt y Aniston llegó en un momento difícil en la vida de los actores. Al primero la separación de Angelina Jolie no le cayó nada bien. Terminar diez años de relación y dejar de ver de forma seguida a sus cuatro hijos (más dos que ella ya había adoptado) hicieron que se refugiara lejos de las cámaras y, tal como lo mostraron algunas fotos, perdiera varios kilos. Incluso se dice que hizo un pacto de abstinencia sexual para despejar su mente.

Aniston también ha tenido problemas. Hace pocas semanas, la ex estrella de "Friends" anunció su separación del actor Justin Theroux, relación que no la habría hecho feliz. Al respecto, la revista “Life & Style” publicó que una de las cosas que ella más detestaba de su pareja era su coquetería y su negativa para cambiar de estilo de vida. Actitudes que hacían de su vida un infierno.