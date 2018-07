Guy Pearce sobre Kevin Spacey: "Es un manoseador"

Su nombre ya está manchado, pero aun así más acusaciones siguen saliendo a la luz. Kevin Spacey fue nuevamente calificado como acosador sexual, esta vez por su ex compañero de reparto Guy Pearce.

En una entrevista concedida a Andrew Denton, el intérprete australiano indicó que pasó malos momentos junto a Spacey durante las grabaciones del filme "L.A. Confidential" (1997). "Afortunadamente, yo tenía 29 y no 14 años", dijo Pearce en referencia a Anthony Rapp, el actor que denunció al ex protagonista de "House of Cards" de haber abusado de él cuando era un adolescente. Pearce calificó a Spacey de "mañoso" y añadió que durante el rodaje de la ficción vivió experiencias realmente difíciles.

Guy Pearce y Kevin Spacey trabajaron juntos en “L.A. Confidential” en 1997 (Foto: Difusión)

LA CAÍDA DE UN REFERENTE

Como se recuerda, fue en octubre del 2017 cuando estalló la noticia de que Anthony Rapp afirmaba que fue víctima de acoso sexual por parte de Kevin Spacey, durante una fiesta cuando el hoy maduro actor tenía 26 años. Tras indicar que no recordaba el incidente, el acusado ofreció disculpas y reconoció que si sucedió fue porque estaba ebrio.



Tras esta declaración, más acusaciones no tardaron en llegar. Sobre esto, Rapp comentó: "Yo solo podía comentar mi historia, pero sabía que había más". Kevin Spacey utilizó el foco mediático para declarar su homosexualidad, pero este recurso no detuvo la andanada de denuncias que le cayeron dentro de la industria de Hollywood. Debido a ello, el actor fue separado de diversas ficciones en las que participaba, hasta que concluyan las investigaciones sobre cada caso.