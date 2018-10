Keira Knightley arremete contra Kate Middleton y la realeza británica

No se guardó nada. Esta semana, Keira Knightley –la intérprete que alcanzó la fama gracias a su participación en la saga de películas "Piratas del Caribe·– no dudó en lanzar un par de dardos a la realeza británica respecto a la maternidad y la imagen falsa que muchos de sus miembros venden a la sociedad.



El blanco de sus críticas fue Kate Middleton, contra quien despotricó por la forma en que se mostró luego de dar a luz a la princesa Charlotte en el 2015 –año en el que la actriz también dio a luz a su primogénita llamada Edie–.

A través de un ensayo publicado en el libro "Feminists Don’t Wear Pink and Other Lies" ("Las feministas no se visten de rosado y otras mentiras"), la actriz comparó su dura experiencia en relación con lo que la duquesa de Cambridge tiende a mostrar. Ella sentenció: "Mi vagina se rompió. Recuerdo el dolor. La boca cerrada alrededor de mi pezón, succionando. Recuerdo la caca, el vómito, la sangre, los puntos […]. Kate (en cambio) salió del hospital siete horas después con el rostro maquillado y tacones altos. La cara que el mundo quería ver".



LEJOS DE LA REALIDAD

​Más adelante en el texto, las declaraciones de la artista se vuelven más fuertes. En las últimas líneas ella arremete: "Kate oculta nuestro dolor, nuestros cuerpos partiéndose, nuestros pechos goteando, nuestras hormonas fuera de control. Siete horas después de haber luchado contra la vida y la muerte, de que tu cuerpo se rompiera y una vida saliera gritando y sangrando. No lo muestres. No lo cuentes. Quédate quieta con tu bebe en brazos y sé el blanco de un grupo de fotógrafos".