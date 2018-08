Lindsay Lohan arremete contra el movimiento feminista #MeToo

Ya han pasado varios años desde que el nombre de Lindsay Lohan acaparaba titulares de los periódicos debido a su escandaloso estilo de vida, entre el alcohol y adicciones a todo tipo de sustancias. De hecho, hace apenas dos meses, la intérprete de 32 años confesó que estaba harta de que la gente la siga asociando con su pasado. "Deben dejar de mencionarlo. [Mi pasado] está muerto y eso es lo más importante para mí. Creo que el éxito es la mejor revancha", afirmó.

Ahora la actriz que alcanzó la fama gracias a su papel en la cinta "Juego de gemelas" (1999) vuelve a encontrarse con la polémica, esta vez debido a sus comentarios contra el movimiento feminista #MeToo.



En una entrevista con el diario "The Times", ella –sin pelos en la lengua– sentenció: "No puedo hablar sobre algo que no he vivido [violencia sexual]. Creo que cuando las mujeres hablan contra todas estas cosas parecen débiles, cuando en realidad somos fuertes. Hay muchas que solo hacen esto para llamar la atención. Si sucede en ese momento, lo discutes ahí. Se convierte en algo real cuando lo transformas en un informe policial".

NO ES LA ÚNICA

Esta no es la primera vez que una estrella de la industria del cine se expresa de forma despectiva sobre dicho movimiento.



A inicios del 2018, la actriz francesa de 83 años Brigitte Bardot calificó de "hipócritas" a las mujeres partícipes de #MeToo, acusándolas de que solo buscaban promocionarse. "Muchas actrices intentan burlarse de los productores para conseguir un papel, y ellos nunca salen a decir que fueron 'acosados'", arremetió.