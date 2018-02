Lo que empezó hace unos meses como un rumor sobre la posible tercera entrega de "Sex and the City" en la pantalla grande degeneró en un enfrentamiento online entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker. Todo parece indicar que en los últimos días la pelea entre las actrices que interpretaron a las amigas y cómplices Samantha Jones y Carrie Bradshaw ha llegado a un punto en el que nada volverá a ser como antes: "No eres mi amiga" y un mordaz "Hipócrita" han sepultado toda posibilidad de paz.

Este enfrentamiento, sin embargo, ha logrado que se revele el origen de la enemistad que este año cumplirá dos décadas. Fue la misma Cattrall quien compartió en Instagram un artículo del "New York Post" del 2017 titulado "Dentro de la cultura de las chicas malas que destruyó 'Sex and the City'", firmado por Paula Froelich.

Dicha nota se remonta a 1998, cuando la serie de las cuatro liberales amigas empezaba a ganar más adeptos y revolucionaba el estilo de vida neoyorquino. Los problemas, sin embargo, empezaron cuando Sarah Jessica Parker, la protagonista de la ficción, notó que Kim Cattrall le robaba pantalla y buscó las maneras para evitar verse eclipsada. Allí fue que planeó "congelarla". Al respecto, Froelich escribió: "Parker y Cynthia Nixon (Miranda), quienes se conocían desde tiempo atrás, no perdieron tiempo e incluyeron en su grupo a Kristin Davis (Charlotte). Aun así, durante los dos primeros años, Cattrall no tuvo problemas porque era amiga del creador y productor de la serie, pero cuando él se fue, quedó completamente sola".

Según detalla la periodista, Cattrall tuvo que vivir un calvario fuera y dentro del set, pero las cosas continuaron incluso después del final de la serie. "Antes de cada estreno de sus películas siempre circulaban rumores de que la producción no podía avanzar porque Cattrall exigía mucho dinero. Pero esta vez, a diferencia de las otras, ella decidió hablar: 'La respuesta siempre fue no. Nunca he pedido dinero ni ser parte de sus proyectos. Es ridículo pensar que soy una diva'", escribió.

Después de todo esto, lo único que queda claro es el fin de "Sex and the City".