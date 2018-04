Instagram: Alanis Morissette cambió de look y ahora luce totalmente diferente

El drástico cambio de look al que se sometió la cantante canadiense Alanis Morissette da que hablar entre los usuarios de la red social Instagram.

La artista de 43 años de edad acudió el jueves a una función de teatro en Nueva York mostrando una apariencia muy distinta a la que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Atrás quedó el cabello largo y ondulado. La intérprete de "You Oughta Know" tenía el cabello muy corto y teñido de marrón. Esto, sumado al tipo de lentes que eligió, no pasó desapercibido para algunos medios.

"La cantante parece haber pasado de hippie a hipster", señala el "Daily Mail" al tocar el tema del cambio de look.

En el evento Alanis Morissette se lució acompañada de su esposo, Mario Treadway, con quien tiene dos hijos: Ever y Onyx.

Cabe indicar que este nuevo look ya tuvo un anticipo cuando el 31 de marzo pasado la cantante nacida en Ottawa subió una foto en Instagram posando con sus amigos en la celebración de Pascua.

En Instagram Alanis Morissette cuenta con 310 mil seguidores.