Álex Rodríguez compartió en su cuenta oficial de Instagram algunas fotografías de su encuentro publicitario con Kris Jenner y sus hijas, el 'Clan Kardashian' en pleno.

Se trata de tres imágenes captadas el último viernes en las que el ex beisbolista parece enseñarles sus mejores técnicas a las estrellas del reality "Keeping Up With The Kardashians" que transmite la cadena E!

Una publicación compartida de Alex Rodriguez (@arod) el Mar 11, 2018 at 12:18 PST

En la glamurosa reunión realizada en un campo de juego también estuvo presente Khloé Kardashian pese a su avanzado estado de gestación. Como recordamos, ella espera un bebé de su pareja el basquetbolista Tristan Thompson.

Una publicación compartida de Alex Rodriguez (@arod) el Mar 11, 2018 at 12:14 PST

"Entrenando a las Kardashians", dice la leyenda de una las imágenes en la que el actual novio de Jennifer López enseña técnicas de bateo a Kourtney Kardashian.

Una publicación compartida de Alex Rodriguez (@arod) el Mar 11, 2018 at 12:09 PST

Este encuentro fue con el objetivo de promocionar el AROD GS25, nuevo bate de béisbol diseñado por el propio Álex Rodríguez.



En Instagram el hoy comentarista de Fox Sports USA tiene 1.3 millones de seguidores.