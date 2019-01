Alicia Keys celebra su cumpleaños con potente mensaje sobre el poder de la palabra

Alicia Keys está de cumpleaños. Este 25 de enero, la reconocida intérprete de R&B y soul cumple 38 años. En medio de su celebración, la cantante compartió un potente mensaje sobre el poder de la palabra en su cuenta oficial de Instagram.

En la plataforma, Alicia Keys compartió un emotivo mensaje junto a una publicación donde se puede leer lo siguiente: "Reemplaza los 'lo siento' por 'gracias'. En vez de decir 'lo siento por la tardanza', intenta un 'gracias por esperarme'. Cambia tu mentalidad".

"Últimamente he estado hablando mucho sobre el poder de las palabras. Creo tan firmemente que las palabras que usamos moldean la dirección de nuestra vida. Solía decir siempre: 'Bueno, conoces mi suerte', un día mi amigo dijo: '¿Por qué dices eso? Literalmente, estás diciendo que tienes mala suerte como si estuvieras conforme", escribió Alicia Keys.

"En ese momento no me di cuenta de que había adquirido ese mal hábito de auto-advertencia desde que era una niña. Nunca dije esa frase otra vez. Sé que cambió el resultado de mi vida. Entonces, cuando vi esta cita, me recordó la dulce joya de ser conscientes de las palabras que elegimos y el estado mental en el que estamos", agregó la intérprete de "No One" y "Fallin" en Instagram.

Recordemos que Alicia Keys se convirtió en la primera artista en obtener cinco premios Grammy en una sola noche con su álbum debut "Songs in A Minor" en el año 2001.

Además, a lo largo de su exitosa carrera, Alicia Keys ha vendido más de 40 millones de discos a nivel mundial y se ha hecho acreedora de numerosos premios, entre los que destacan 15 premios Grammy, 17 premios Billboard y tres American Music Awards.

Alicia Keys se casó en el año 2010 con el rapero Swizz Beatz, y el mismo año le dio la bienvenida a su primer hijo Egypt Dean. El 31 de julio de 2014, la cantante anunció que estaba nuevamente embarazada durante la celebración de su cuarto aniversario de bodas. El 27 de diciembre del mismo año, se convirtió nuevamente en madre con el nacimiento de Génesis Ali Dean.