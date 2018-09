Instagram suele ser un terreno de belleza y perfección, pero corrientes como el 'body positive' han llevado al replanteamiento de ese paradigma y han sido recibidas con entusiasmo por muchas personalidades del mundo del entretenimiento.

Una de ellas es la actriz y comediante Amy Schumer, quien recientemente mostró su molestia al encontrar que una foto suya había sido retocada. La imagen mostraba a la artista caminando en ropa de baño y un usuario de Instagram decidió editarla para hacerla ver más delgada.

"Creo que Amy ya se ve genial, pero hermano, en mi OPINIÓN ella se ve mucho mejor en la segunda foto", escribió el responsable de modificar la fotografía de Amy Schumer.

(Captura: Instagram) Instagram

No pasaría mucho tiempo para que la imagen editadas llegara a la misma actriz, quien compartió esta y la foto original en sus historias de Instagram, diciendo de forma muy cortés que prefería su cuerpo tal y como era.

"No estoy de acuerdo. Realmente me gusta cómo me veo. Este es mi cuerpo y lo amo por ser fuerte, sano y sexy. Me veo como si fuera a darte un abrazo o a tomar algo contigo. La otra foto se ve bonita, pero no soy yo. Gracias también por compartir tus pensamientos, los dos tenemos razón", señaló Amy Schumer en Instagram.

(Captura: Instagram) Instagram

"Lo siento Amy. No tenía idea de que verías esto. Entiendo que puede ser visto como algo negativo, pero realmente no intentaba serlo, simplemente tenía curiosidad y decidí ver cómo lucirías con la app Face Tune, sin darme cuenta de que era algo muy malo", escribió la persona que modificó la imagen.

"Pido perdón por mi ignorancia y la voy a retirar. No tengo ningún derecho a hacer sentir mal a la gente por cómo son. Te amo, Amy, tus películas son estupendas. 'I fell pretty' fue una gran película y espero que continúes siendo una comediante de éxito", añadió el usuario de Instagram en cuestión.