Andy Cohen da la bienvenida a su primer hijo: "Estoy enamorado"

Andy Cohen, el presentador de "Watch What Happens Live", se convirtió en padre de su primer hijo por medio de un vientre de alquiler la tarde del lunes 4 de febrero.

El pequeño Benjamin Allen pesó poco más de 4 kilos y midió 51 centímetros. Para celebrar la noticia, Andy Cohen compartió una fotografía en blanco y negro junto a su bebé en Instagram.

"Estoy enamorado" escribió inicialmente Andy Cohen en Instagram, para luego confesar su emoción: "Sin palabras. Eternamente agradecido a este increíble sustituto (gestante). Soy papá. Guau".

El nombre de su hijo, tiene un significado sentimental para Andy Cohen, pues el ganador del premio Emmy reveló en Instagram que el pequeño lleva el nombre su abuelo.

Andy Cohen anunció que esperaba su primer hijo en diciembre durante su programa: "La familia significa todo para mí, y tener una propia es algo que he querido desde lo más profundo de mi corazón durante toda mi vida […] Y aunque me ha costado más que llegar a la mayoría, no puedo esperar a lo que imagino sea el capítulo más gratificante hasta ahora".

El conductor estadounidense confirmó el género del niño en la víspera de Año Nuevo durante un 'baby shower' en el que asistieron las estrellas de la serie "The Real Housewives", el cantante John Mayer y Charlie Sykes, según evidenció en Instagram.