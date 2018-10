Instagram: Anna Faris eliminó publicación luego de ser avergonzada

La actriz, Anna Faris, hizo una publicación de ella usando pantalones cortos de hombre con botas altas; sin embargo, la eliminó rápidamente luego de que los usuarios de las redes sociales la criticaran por parecer demasiado flaca.

Este martes la actriz de "Overboard" que publicó y eliminó una fotografía de sí misma publicada en Instagram y tomada por su asistente del podcast "Unqualified", Michael Sherman. Dijo no tener tiempo para quienes la critican por su apariencia.

De acuerdo con TMZ, Anna Faris eliminó la fotografía luego de 15 minutos; pues empezó a recibir comentarios negativos y muy críticos sobre su apariencia física alegando que se veía demasiado delgada, poco saludable, y que debería comer.

Anna Faris Photo Triggers Body Shaming Onslaught https://t.co/WMX5OHHRK1 — TMZ (@TMZ) 2 de octubre de 2018

Desde entonces, la actriz no ha hecho comentario al respecto; parece ser que la fotografía fue hecha en el backstage del show "The Talk" de CBS; donde se presentó el mismo martes y habló un poco sobre su actual relación con su ex pareja Chriss Pratt.

El actor de "Guardianes de la Galaxia" semanas atrás confirmó su relación con Katherine, hija del actor Arnold Shcwarzenegger; sin embargo, Faris y Pratt, se llevan muy bien, pues ambos tienen un hijo llamado Jack Pratt.

Recordemos que la ex pareja dio por terminada su relación en agosto del 2017. Por lo que, en el show "The Talk", de este martes, Faris contó un poco de cómo llevan el tema de la guardería con el pequeño Jack.