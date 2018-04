Los personajes públicos son más propensos al escrutinio y Anne Hathaway lo sabe. Es por ello que la actriz publicó un mensaje en Instagram para prevenir posibles comentarios malintencionados ante la transformación física a la que se someterá para un nuevo rol en el cine.

Sobre el papel que motiva el cambio la estadounidense no ha dicho nada, pero ha advertido que ganará peso para él y que no está dispuesta a tolerar burlas por su físico.

"Estoy ganando peso para una película y me va muy bien. A todos aquellos que me van a querer avergonzar por ello en los próximos meses, les digo: 'No soy yo, son ustedes'. Paz", fue el mensaje de Anne Hathaway en Instagram.

Líneas más abajo, la actriz añadió a manera de posdata: "Quería ponerle al video que acompaña este post la canción 'Fat Fat Bottomed Girls' ('Chicas de traseros grandes') de Queen, pero en Instagram no me dejaron por derechos de autor. Sigan en paz".

Una publicación compartida de Anne Hathaway (@annehathaway) el Abr 5, 2018 at 8:56 PDT

Anne Hathaway ya se ha sometido a transformaciones físicas para su trabajo en el cine. Como se aprecia en la galería que acompaña esta nota, uno de sus cambios más radicales se produjo en 2012 para la cinta "Los miserables".

Aunque no está confirmado, se intuye que la nueva apariencia que requiere la actriz se deba a la película que preparan sobre la muñeca "Barbie".

Cuando se anunció a Hathaway como protagonista, Sony advirtió que el filme sobre la muñeca no respondería a estereotipos y que más bien contaría con un argumento feminista.

"Anne Hathaway interpretará a un personaje al que expulsan de Barbieland porque no es lo suficientemente perfecta", reveló Deadline hace algunas semanas.